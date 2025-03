Drogba torna al Chelsea, è ufficiale

Nemmeno il tempo di riportare la news del ritorno di fiamma Blues per Didier Drogba che Mourinho, Abramovich e compagnia hanno già chiuso in toto l'affare: Drogba è di nuovo un giocatore del Chelsea. Torna a Londra dopo l'esperienza di 8 anni fra 2004 e 2012 in cui ha messo a segno la cifra tonda di 100 reti vincendo tre Premier League, due Community Shield, due Capital One Cup, quattro F.A. Cup ed una Champions League.

Mourinho aveva paventato un suo ritorno con alcune dichiarazioni al miele. Queste invece le dichiarazioni dell'ivoriano: "E' stata una decisione facile. Non potevo rifiutare l'opportunità di lavorare nuovamente con José. Tutti sanno lo speciale rapporto che ho con questo club ed è sempre significato come stare a casa, qui, per me. Il mio desiderio di vincere è il medesimo, il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra. Sono entusiasta per questo nuovo capitolo della mia carriera." L'attaccante firma un annuale dopo essersi svincolato dal Galatasaray.

Ecco l'annuncio della squadra su Twitter: