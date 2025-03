Suggestione Drogba

José Mourinho non si nasconde dietro un dito alle domande dei giornalisti sulle voci che circolano in questi ultimi giorni sull'interessamento da parte del Chelsea nei confronti dello svincolato Didier Drogba. Lo Special One ha anzi ammesso che questa è un'opzione sulla quale lui e la società di Roman Abramovich, grandissimo estimatore dell'ivoriano, stanno seriamente riflettendo.

Drogba dopo i due anni passati al Galatasaray è ora svincolato ma ha anche ormai 36 primavere sulle spalle, un suo ritorno a Stamford Bridge sarebbe davvero un colpo con la schiera di prime punte a disposizione del tecnico portoghese? Il capitano della Costa d'Avorio ha in questo ultimo mese ricevuto moltissime offerte per continuare la sua gloriosa carriera (si era parlato anche di Juve per lui) ma dovesse essere concreta la proposta del Chelsea, che pare comprendere un ruolo nello staff tecnico dopo il suo ritiro dal calcio giocato, c'è da scommettere che l'attaccante tornerebbe a "casa" senza troppe esitazioni anche solo per fare da uomo spogliatoio dopo la partenza di Frank Lampard (che ha firmato ufficialmente per il New York City).

Queste le dichiarazioni di apertura dello stesso Special One: "Stiamo pensando a Didier. Vogliamo vincere trofei e Drogba è uno dei più importanti attaccanti d'Europa. E' adatto alle esigenze della Premier League, non stiamo pensando a lui solo in via di rimpianto ed emozione. Se arriverà - prenderemo una decisione a breve - è perchè si tratta di un giocatore con grandi qualità che renderebbe il Chelsea ancora più forte. La squadra non è solo composta dai titolari, abbiamo tante opzioni e lui potrebbe essere una di quelle per la nuova stagione. Sarebbe importante per ogni squadra, ma il suo cuore batte per noi e il nostro cuore e il cuore di Abramovich batte per lui. Per questo è una possibilità. Può tornare per un anno o più? Vedremo...".

