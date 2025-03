Lo Swansea piazza il colpo Montero

Lo Swansea batte un altro colpo: in tre giorni porta al Liberty Stadium prima Sigurdsson e poi Jefferson Montero.

L'ala arriva dal Monarcas Morelia e ha firmato oggi un quadriennale: già nel pomeriggio di oggi si allenerà con i suoi nuovi compagni. Non si conoscono ancora le cifre dell'operazione, ma già da tempo era noto l'interesse dei Cigni per il nazionale Ecuadoreño.

Montero era anche sul taccuino della Juventus, che lo voleva acquistare per poi girarlo al Verona nell'operazione-Iturbe, poi in ogni caso saltata.