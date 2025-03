Il Tottenham pensa a Vlaar ed offrirebbe anche Holtby

Il Tottenham ha messo gli occhi sul difensore olandese che ha brillato ai Mondiali, Ron Vlaar. Vlaar è un giocatore dell'Aston Villa dal 2012 e - secondo il Daily Mail - interesserebbe anche al Southampton (in caso di partenza di Lovren direzione Liverpool). Per arrivare all'olandese gli Spurs sarebbero disposti ad offrie una contropartita tecnica come il centrocampista tedesco classe '90 Lewis Holtby. Se ai Villans Holtby non garbasse, il Tottenham sarebbe pronto a mettere sul piatto Dawson (ma si vocifera che presto lo vedremo lontano da Londra) in un affare chiamato player-plus-cash (giocatore più soldi). Fino ad ora, sotto la guida di Pochettino, i Lilywhites hanno firmato Ben Davies e Michel Vorm, entrambi ex Swansea.