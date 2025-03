Nacho Scocco lascia il Sunderland e torna a casa

Si è già conclusa, dopo circa 7 mesi, l'avventura inglese di Ignacio Scocco, attaccante Argentino di 29 anni che il Sunderland ha prelevato dall'Internacional di Porto Alegre a gennaio per 6 milioni di euro. E l'epilogo è stato il classico ritorno a casa, nel club dove Scocco è cresciuto, e dove ha ottenuto i migliori risultati della sua carriera: il Newell's Old Boys.

Il club di Rosario l'ha riacquistato dal Sunderland per 4,5 milioni di euro, dopo averlo venduto a 6 milioni un anno fa, all'Internacional appunto.

Una stagione da incubo quella di Scocco tra Brasile e Inghilterra: solamente tre gol in 23 presenze. Con la maglia dei Black Cats ha collezionato solo 99 minuti sul terreno di gioco. Poco, pochissimo per uno che nella stagione 2012/13 con la maglia del Newell's ha segnato 30 gol in 44 partite.

Ora Nacho Scocco torna nel suo Newell's, club con cui ha vinto il campionato Final nel 2013, cercando di lasciarsi alle spalle un'annata difficilissima.