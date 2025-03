Altro colpo QPR: arriva Caulker

Arriva l'ufficialità: Steven Caulker vestirà la maglia biancoceleste degli Hoops la prossima stagione. Con un "undisclosed fee" come si legge sul comunicato del club londinese, un costo non reso noto, Redknapp aggiunge alla squadra un importante tassello in chiave difensiva che andrà verosimilmente a formare la coppia centrale titolare con Rio Ferdinand, altro fresco acquisto del club neopromosso.

Caulker arriva dal Cardiff per una cifra attorno agli 8 milioni e mezzo di sterline e firma un contratto di quattro anni con il QPR ritrovando il manager Redknapp già incontrato al Tottenham, squadra dalla cui Academy il giocatore è calcisticamente nato. Il difensore ha già collezionato 155 presenze e 9 goal in 5 stagioni, di queste 54 in Premier League condite da 7 goals. Un'esperienza importante per un difensore di neanche 23 anni.

Gli Hoops iniziano a prendere forma ma hanno ancora diversi colpi in canna: il tesoretto a disposizione è altissimo, grazie agli imponenti introiti ottenuti con la promozione dalla Championship, stimati attorno ai 90-100 milioni.

A Loftus Road sarà una stagione di fuoco, soprattutto sul mercato.