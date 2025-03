Il Leicester porta a casa Leo Ulloa dal Brighton

Anche il neopromosso Leicester si rinforza e porta a casa Leonardo Ulloa dal Brighton & Hove Albion. Si parla di trasferimento record nella storia del piccolo Leicester che è arrivato a sborsare £8m (o £10m) per avere l'attaccante. Ulloa, arrivato al Brighton dall'Almeria, ha segnato in totale in Championship 26 gol in 58 partite. La scorsa stagione ha siglato 16 reti di cui una importantissima in chiave classifica (contro il Nottingham Forrest), assicurando i playoffs per la salita in PL ai Foxes. Indosserà la maglia numero 23 per i prossimi quattro anni e potremo vederlo all'azione già domenica nell'amichevole che profuma di Premier League contro l'Everton al Bangkok’s Supachalasai Stadium (Thailandia, meta scelta per la pre-season).

L'allenatore del Leicester, Nigel Pearson, ha parlato così: "Abbiamo identificato tanto tempo fa Leo (Ulloa, ndr) come il giocatore che può darci una mano davanti" - "Completa il reparto d'attacco che abbiamo ed amplia le opzioni a nostra disposizione. E quest'anno è molto importante per noi". Conclude: "Si è adattato molto bene al gioco inglese in un periodo di tempo relativamente breve e sono sicuro che avrà molto da darci in Premier".