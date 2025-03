Altro colpo del Liverpool, preso Loic Remy. Ora pronta l'offerta per Lovren

Giunge da Sky Sports la notizia di un altro centro del Liverpool in chiave mercato: Loic Remy ha preso un aereo ed è volato a Boston per effettuare le visite mediche ed aggregarsi ai Reds. Già sabato, sempre grazie a Sky Sports, si era diffusa la notizia dell'accordo trovato tra i due club - Liverpool e QPR - per la cifra di £8.5m (circa 10 milioni di euro) ma oggi, ad affare concluso, si parla di £11m (13-14 milioni di euro, circa). Il Liverpool è attualmente negli USA per l'impegno nella Guinness World Cup (coinvolte anche squadre italiane come Roma ed Inter). Remy potrebbe vestire la nuova maglia proprio nello stato americano. La scorsa stagione, in prestito al Newcastle, il 27enne francese ha gonfiato la rete 14 volte in 26 apparizioni. E' il quinto acquisto della sessione estiva di mercato del Liverpool (dopo Lallana e Lambert dal Southampton, Markovic dal Benfica ed Emre Can dal B.Leverkusen) che sembra non volersi fermare qui.

Anche Dejan Lovren potrebbe diventare presto un nuovo compagno di Gerrard&co. ma l'allenatore del Southampton, Ronald Koeman, insiste nel non voler lasciar partire il difensore. "Non abbiamo ricevuto nessuna offerta da parte del Liverpool per Lovren - ha detto ai microfoni di Sky Sports News - se non la riceviamo, continuerà a giocare per i Saints", continua: "Sappiamo che c'è molto interesse nei nostri giocatori, penso sia normale. Ma bisogna fermarsi un attimo, noi stiamo lavorando su una squadra". Tuttavia, in caso di partenza di Dejan, Koeman ha già messo gli occhi sul Vlaar, difensore dei Paesi Bassi messosi in mostra in Brasile nella Coppa del Mondo: "Lo conosco da quando gioca al Feyenoord (Vlaar, ndr) - aggiunge l'allenatore di origini olandesi - Ma dipende tutto dalla situazione che riguarda Lovren. Ci sono molti, troppi, rumors durante il calciomercato".