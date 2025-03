Wenger: "Il nostro mercato non è finito"

52,50 milioni di euro: questa la somma sborsata fino ad oggi da Arsène Wenger, manager dell'Arsenal, per accaparrarsi Alexis Sanchez e Mathieu Debuchy, i primi due rinforzi. Ma non è finita qui. "Prenderò sicuramente ancora un portiere, e forse un difensore e un centrocampista difensivo. In attacco siamo a posto così". Porta chiusa in faccia a Balotelli quindi, per cui si parlava di un'offerta di 20 milioni: obiettivamente, alla luce della rosa, l'acquisto del numero 45 del Milan sarebbe poco sensato, soprattutto visti gli arrivi del già citato Sanchez e il rientro dal prestito di Joel Campbell, che ha giocato un super Mondiale con la sua Costa Rica.

Non è invece una semplice voce quella che vede Ospina, portiere Colombiano di proprietà del Nizza, vicinissimo ai Gunners: si parla di 4 milioni di euro per la chiusura della trattativa, sembra manchi solo l'ufficialità, anche se il club del nord di Londra sta tenendo monitorata la situazione di Ochoa. Comunque sarà sicuramente uno di questi due a prendere il posto di vice-Szczesny lasciato vuoto da Fabianski, passato allo Swansea.

Sono tanti i nomi che circolano per il centrocampo: sembra sfumato ormai Khedira, per cui non si è trovato un accordo con il giocatore (c'era quello con il Real Madrid per 25 milioni). Restano in lizza Willian Carvalho, Schneiderlin e Sergi Roberto.

Per il mediano dello Sporting Lisbona è stata rispedita al mittente una proposta di 25 milioni di euro, ma ne sembra pronta un'altra da 30, anche se il giocatore ha la clausola di 45 milioni.

Sul Francese del Southampton c'è da battere la concorrenza del Tottenham, che sembra abbia la preferenza del giocatore, soprattutto perchè l'allenatore degli Spurs è Pochettino, che lo ha allenato negli ultimi 18 mesi ai Saints.

Discorso diverso invece per il regista del Barcellona, seguito anche da Manchester United e Tottenham: il contratto è in scadenza 2015, e non è ancora chiaro se il giocatore rinnoverà o no, ma se non dovesse, sicuramente il Barcellona lo metterebbe sul mercato per ricavare qualcosa.

Il discorso del difensore è subordinato invece alla situazione di Vermaelen: "non posso assicurare che Thomas rimarrà con noi" sono state le parole usate da Wenger per descrivere la situazione del difensore belga, ex capitano relegato in panchina, viste le buone prestazioni della coppia formata da Mertesacker e Koscielny. Per lui sembra sia pronta un'offerta di 10 milioni del Manchester United.

Nel caso dovesse partire, il primo nome sulla lista è Nastasic: la richiesta del City è sui 20 milioni di euro. Sul giocatore c'è anche l'interesse della Juventus.