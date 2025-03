Liverpool, ancora un colpo in casa Southampton: è fatta per Lovren! E Agger...

Dopo varie settimane di trattative, pare ormai in via di definizione l'affare che porterà Dejan Lovren a vestire la maglia del Liverpool.

Secondo i media inglesi infatti i Reds avrebbero ormai trovato un accordo con il Southampton, che al Liverpool ha già ceduto Lallana e Lambert ed è pronto ad incassare altri 25 milioni di sterline per la cessione del difensore croato acquistato la scorsa estate per soli 8 milioni di sterline. Una grande operazione quella dei dirigenti dei Saints che ora avranno un vero e proprio tesoretto da investire sulla squadra affidata a Koeman dopo l'addio di Pochettino.

Ma per un Lovren che arriva potrebbe esserci un Agger che lascia Anfield Road. Il difensore danese infatti ha ammesso di voler valutare un possibile trasferimento: "Non sono contento di come è andata la stagione passata. Ci sono alcune cose che devo valutare anche con la società", ha detto Agger.