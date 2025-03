Tottenham vicino a Ben Davies, vinta la concorrenza del Liverpool

Un'altra telenovela sta volgendo al termine in Inghilterra, dove sembra delineatosi il futuro di Ben Davies. Il terzino sinistro gallese in forza allo Swansea sembra infatti ormai ad un passo dal Tottenham . Tottenham che ha a sua volta vinto la corsa con il Liverpool per rinforzare la fascia sinistra, zona del campo dove sia Reds che Spurs necessitavano un rinforzo.

Se il Liverpool pare concentrato nella vicenda Borini-Remy e sulla sinistra tiene in maggiore considerazione Alberto Moreno, il Tottenham chiude per Ben Davies. Il 21enne non ha infatti preso parte all'amichevole negli USA dello Swansea (0-2, sconfitta dal Minnesota United) sabato scorso. Il giocatore era in viaggio per Seattle, dove avrebbe effettuato le visite mediche con il Tottenham.

Non ancora chiare le cifre dell'accordo (si parla di 10 milioni di sterline). Ciò che invece sembra limpido sembra sia il sempre più vicino inserimento nella trattativa di una contropartita da parte del Tottenham. Il giocatore più gradito allo Swansea è senz'altro Gylfi Sigurdsson, in partenza da White Hart Lane e nelle scorse ore accostato al Crystal Palace. Per l'islandese, quello allo Swansea, sarebbe un ritorno visto che il Liberty Stadium è stata la sua prima tappa approdato Oltremanica dopo l'esperienza all'Hoffenheim.

Gylfi in Galles è molto apprezzato, visti i suoi 7 gol e 5 assist in appena 19 presenze da Gennaio a Giugno 2012 con lo Swansea, ed è stato ad un passo dal confermare la sua permanenza nel club bianco-nero a fine prestito, prima che l'allenatore che lo aveva consacrato, Brendan Rodgers, facesse a sua volte le valigie rendendo meno stuzzicante la meta.