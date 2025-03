Doppio colpo per il Crystal Palace

Dopo la conferma di Chamakh sarebbero in dirittura di arrivo i primi acquisti per il Crystal Palace. La squadra londinese infatti ha visto le sue offerte per Gylfi Sigurdsson e per Fraizer Campbell accettate dai rispettivi club, mancherebbero ora solo gli accordi riguardo ai contratti dei due.

Il centrocampista islandese non sarebbe molto propenso a cambiare sponda del Tamigi ma un approdo al Crystal Palace, che ha disperatamente bisogno di un uomo di qualità come sa essere il numero 22 del Tottenham, gli permetterebbe di rilanciarsi dopo un biennio non certo sfavillante dove veniva spesso schierato fuori posizione da Villas Boas prima e Sherwood poi. Con l'arrivo di Pochettino Sigurdsson non rientra più nei piani degli Spurs che stanno cercando di sfoltire l'organico e quindi accettano ben volentieri gli 8 milioni di sterline che i rossoblù hanno offerto per accaparrarsi i servizi del talentuoso 24enne.

Discorso diverso per Fraizer Campbell. Dopo la retrocessione del Cardiff l'attaccante voleva cambiare aria, cercando una sistemazione ancora in Premier League e la clausola rescissoria di 600mila sterline ha fatto il resto. Il Crystal Palace avrebbe bruciato il Leicester che non è riuscito a trovare un accordo riguardo lo stipendio dell'ex Manchester United.