Debuchy all'Arsenal

Era ormai nell'aria da qualche settimana ma adesso c'è l'ufficialità: Mathieu Debuchy sarà il nuovo terzino destro dell'Arsenal.

Arsène Wenger reputava capitale riempire il buco lasciato da Bacary Sagna, passato tra le fila del Manchester City dopo sette anni da protagonista in maglia Gunners, ed ha indicato il giocatore del Newcastle come successore ideale del difensore 31enne. Debuchy quindi prende il posto di Sagna proprio come già da tempo avvenuto nella Nazionale Francese e sarebbero proprio le prestazioni del giocatore durante la Coppa del Mondo ad aver definitivamente convinto Wenger ad affidargli la fascia destra della sua difesa (troppo rischioso infatti puntare sull'incompiuto Jenkinson).

Il trasferimento è stato reso possibile grazie alla conferma dell'acquisto di Daryl Janmaat da parte proprio del Newcastle.