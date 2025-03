Colpo Newcaslte, arriva Rivière dal Monaco

Il Newcastle continua la sua tradizione di mercato e piazza un'altro colpo dalla Ligue 1. I Magpies, infatti, hanno acquistato l'attaccante Emmanuel Rivière dal Monaco per una cifra attorno agli 8 mln di euro. Il giocatore è stato presentato ufficialmente alla stampa e ha firmato un contratto pluriennale. Nella scorsa stagione Rivière ha segnato 13 gol in 36 partite ed è stato una delle rivelazioni della Ligue 1.



"Il mio sogno è stato sempre quello di giocare in Premier League e il Newcastle mi ha dato questa opportunità," ha dichiarato Riviere. "Quando il mio agente mi ha detto della possibilità di venire a giocare al Newcastle ho detto subito di si, questa è una grandissima squadra e i tifosi sono fantastici".