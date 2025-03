QPR, in arrivo il doppio colpo in difesa: Ferdinand e Caulker

Il Queens Park Rangers sta lavorando ad un doppio colpo per rinforzare la difesa a diposizione di Harry Redknapp. I londinesi infatti in queste ore stanno tenendo colloqui importanti per l'arrivo di Rio Ferdinand, che in scadenza di contratto con il Manchester United, è pronto a firmare un anno di contratto con il QPR e lavorare per la seconda volta in carriera con Redknapp.

Il 35enne ha accettato un taglio importante dello stipendio pur di giocare ancora in Premier League: "Rio è sempre stato un professionista. Non è mai stato un ragazzo avido e questo accordo non è questione di soldi. E' disperato per poter ancora giocare in Premier League e lo aiuterà il fatto che abbiamo lavorato insieme in passato", ha detto Redknapp fiducioso per la chiusura dell'affare.

L'arrivo dell'ex United secondo gli Hoopers sarebbe fondamentale per l'acquisto di Steve Caulker, difensore del Cardiff che piace molto anche al Crystal Palace. Per il cartellino di Caulker sarebbero pronti 8 milioni di sterline.