Chelsea: ufficiale Diego Costa e Filipe Luis, Demba Ba va al Besiktas

E' stato tracciato un nuovo accordo durante l'asse Londra - Madrid, sponda Atlético: Filipe Luis al Chelsea. Dopo settimane in cui si era parlato fortemente della trattativa, ecco che l'acquisto giunge al termine. Dopo aver prelevato Diego Costa, riportato Courtois alla base e preso Tiago a costo zero (il cui contratto coi colchoneros scadeva lunedì 30 giugno, si è liberato a parametro zero ed ha firmato un biennale con lo Special One), Mourinho si porta a casa anche il terzino sinistro (all'occorrenza può fare anche il centrocampista, sempre sulla fascia sinistra) dell'Atleti. E' proprio il club a dare l'annuncio con questo comunicato: "L'Atlético de Madrid e il Chelsea hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento dei diritti di Filipe Luis, in attesa del superamento delle viste mediche col club inglese. Il terzino brasiliano aveva comunicato al nostro club al termine della passata stagione di volersi accordare col club londinese”. Il giocatore è quindi pronto per le visiste mediche. Il costo dell'affare dovrebbe essere vicino ai 24 milioni della clausola rescissoria. Filipe Luis andrà a ricoprire il ruolo di terzino sinistro (riserva van Aanholt e/o Bertrand) con Azpilicueta che slitterà a destra (Ivanovic riserva), e coppia di centrali probabilmente Terry e Zouma con Cahill a fare da jolly.

Nello stesso giorno dell'ufficialità di Luis, Diego Costa si presenta ai nuovi tifosi: "Sono qui per vincere - afferma - e sono felice di far parte di un club così importante come il Chelsea. Non vedo l'ora di cominciare ad allenarmi e mettermi alla prova con un campionato così competitivo come la Premier League". Il costo dell'operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 40-45 milioni.

Gli acquisti dei Blues fino ad ora: Diego Costa, Tiago, Filipe Luis, Courtois (dall'Atletico Madrid), Fabregas (dal Barcellona) e Mario Pasalic (dall'Hajduk Spalato). Infine il portiere della primavera Jamal Blackman è salito in prima squadra (20 anni). Ma ci sono anche delle uscite: Demba Ba ha accettato l'offerta del Besiktas che versa nelle casse del Chelsea 8 milioni.