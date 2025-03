Liverpool show: offerta per Reus, si lavora per Alberto Moreno

C'era una volta in cui si pensava che il con la S&S il Liverpool avesse toccato l'apice del divertimento e del bel gioco. Beh, questo principio, nonostante l'addio dell'uruguayano Suarez sarà molto probabilmente rivisto. Nel mercato estivo è arrivato un bomber vero, di razza, quale Rickie Lambert, per 5 mln, ed è arrivato il suo compagno al Southampton Adam Lallana, mezzala creativa a rimpinguare la trequarti, per 31 milioni. Le mire si sono spostate poi sul centrocampo, dove Gerrard, Henderson, Lucas Leiva, Allen e Coutinho per quattro competizioni parevano non bastare: dentro Emre Can, dinamico e tosto turco cresciuto in Germania, preso per 12 milioni.

La festa non è finita: è arrivato Lazar Markovic, esterno puro, ala dal tocco di palla magico e dal carattere e dal fisico docile. Un sudamericano dei balcani. Dal Benfica a fare staffetta con la stellina Sterling per 25 milioni. Siccome l'appettito vien mangiando, però, Rodgers e la dirigenza Reds hanno ben pensato di reinvestire parte dei 94 milioni giunti dal Barcellona per Suarez, esattamente 55 milioncini, per dare l'assalto all'ala sinistra Marco Reus, vero e proprio diamante del Borussia Dortmund che ha saltato il Mondiale solamente per un tardivo infortunio.

E non è finita qui! L'anello debole di questa squadra pare essere il terzino sinistro, lì dove José Enrique non dà garanzie e dove Flanagan è adattato e non dà di certo dimensioni internazionali. E' stato riaperto, infatti, il discorso con il Siviglia per Alberto Moreno, biondo terzino di spinta, vincitore di Euro Under 21 da titolare l'estate passata, nel mirino anche nelle big di Spagna. A certificare il probabilissimo approdo dell'iberico ad Anfield è l'ufficialità del passaggio in prestito con diritto di riscatto in favore del Siviglia di Iago Aspas, centravanti di riserva a Liverpool l'annata passata. Iago si giocherà il posto con Bacca e Gameiro ma più che altro riscalda nuovamente la pista suddetta, quella di Moreno al Liverpool. Il conguaglio economico potrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni. Tuttavia il Siviglia ci ha tenuto a specificare sul proprio sito che le due società hanno trovato l'accordo solamente per il cartellino di Aspas.

Staremo a vedere. Certo che un Liverpool così non sarebbe affatto malaccio...