Colpo del West Ham, visite mediche per Enner Valencia

Il West Ham è vicinissimo alla firma di un nuovo attaccante, Enner Valencia, rivelazione del Mondiale. Il giocatore di proprietà del Pachuca, ha disputato la competizione con l'Ecuador in Brasile mettendo a segno ben tre gol nella fase a gironi contro Svizzera e Honduras e in queste ore è a Londra per sottoporsi alla visite mediche di rito prima di firmare un nuovo contratto con la squadra inglese.

La scorsa settimana il presidente del Pachuca, Jesus Martinez aveva confermato la trattativa con il club inglese che verserà ben 15 milioni di sterline, circa 22 milioni di euro nelle casse della squadra messicana per l'acquisto di Enner Valencia.