Il Newcastle pesca ancora in Francia, arriva Rémy Cabella dal Montpellier

Il Newcastle continua ad esplorare il mercato della Ligue 1 e piazza un altro colpo francese, questa volta si tratta di Rémy Cabella, centrocampista offensivo del Montpellier. Il giocatore francese si trova già in Inghilterra per sostenere le visite mediche e ha firmato un contratto di 6 anni. Il Newcastle seguiva il giocatore già da Gennaio, quando aveva individuato Cabella come il sostituto ideale di Cabaye, ceduto al Paris Saint-Germain. Nel mercato invernale l'affare non è andato in porto ma la squadra inglese ha continuato a mantenere i contatti con il Montpellier e alla fine l'assalto è andato a buon fine.



Cabella si è detto entusiasta del trasferimento, che gli permette di giocare in un campionato prestigioso come la Premier League: 'E' fantastico poter diventare finalmente un giocatore del Newcastle, tutte le persone con le quali ho parlato mi hanno detto solo cose positive su questo club, sono davvero felice di essere qui."



Cabella è il quarto acquisto della sessione estiva per il Newcastle, dopo gli arrivi di Siem de Jong, Colback e Ayozé Perez.