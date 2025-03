Southampton, arriva Graziano Pellé

Il Southampton ha acquistato l'italiano Graziano Pellé. L'attaccante ex Feyenoord ha firmato un contratto triennale questa settimana. Il 28enne è il secondo acquisto nella sessione estiva di mercato dei Saints dopo Dusan Tadic (anche lui viene dall'Olanda ma militava nel Twente). La scorsa stagione Pelle ha firmato 27 goal con la maglia del club di Rotterdam e giocherà per la seconda volta sotto la guida di Ronald Koeman, attuale c.t. della squadra di Hampshire.

"Sono contento di aver firmato per il Southampton" - dice Pellé - "C'erano molte squadre interessate a me ma questa è stata la scelta migliore perchè la squadra vuole migliorare ogni anno sempre di più" - "I contatti tra me e il club per convincermi sono stati brevi in generale e semplici. Sono molto convinto che per me questo è un grande passo". Continua l'attaccante italiano: "Koeman (l'allenatore) ed io abbiamo lavorato per due fantastici anni al Feyernoord. Spero che sarà così anche qui".

Anche Koeman si espresso in merito: "Ho allenato Graziano nei miei ultimi due anni al Feyenoord. Ha segnato tanti gol - (più di 50 in due stagioni) - e grazie a lui sono arrivate tante vittorie" - "Gol è sinonimo di punti e avevamo bisogno di un giocatore dopo la partenza di Rickie Lambert". "Per quanto riguarda le sue qualità, è un attaccante di movimento, è alto ed è veloce. E' un giocatore che trasmette sicurezza alla squadra perchè tiene la palla ed è pericoloso di fronte la porta".

Il Southampton scenderà in campo per la prima di Premier League il 16 agosto contro il Liverpool.