West Bromwich, preso Pocognoli

Il West Bromwich comunica attraverso il proprio sito ufficiale l'acquisto di Sebastien Pocognoli, difensore ex Hannover. Il 26enne belga è il quarto acquisto della stagione dei Baggies dopo Lescott (dal City), Craig Gardner (dal Sunderland) e Chris Baird (dal neopromosso Burnley). Pocognoli ha perso il treno per il Mondiale col Belgio, quest'anno, a causa di un infortunio che lo ha costretto a perdersi anche le ultime settimane della Bundesliga 2013/2014.

Prima di approdare in Germania ha militato nell'AZ Alkmaar (Olanda) con cui ha vinto un titolo in Eredivisie (a quel tempo il suo allenatore era Louis van Gaal) e nello Standard Liege (Belgio). Il giocatore ha sottoscritto oggi un triennale con opzione per la quarta stagione. Il coach del West Brom, Alan Irvine, ha commentato così: "Sebastien è un terzino con grande esperienza. Ha giocato ad alti livelli per molti anni. Dopo esser stato scelto tra i provvisori convocati che sarebbero andati in Brasile, ha perso l'occasione di andarci, principalmente perché non aveva giocato abbastanze partite fino alla fine della stagione". "E' venuto qui, ad Albion, perchè ha veramente voglia di dimostrare, soprattutto a se stesso, e perché vuole ritornare nei piani internazionali" - aggiunge il mister - "Ci siamo fatti una nostra opinione sul giocatore guardandolo giocare, in questo modo capisci personalmente anche il carattere di un giocatore. L'opinione su Sebastien era molto positiva".