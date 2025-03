Lallana, Diego Costa e Snodgrass: le ultime news dalla Premier League

Diego Costa è finalmente un giocatore del Chelsea. Ad annunciarlo è proprio il club londinese che mette così fine ad una lunga trattativa con l’Atletico Madrid. Il venticinquenne attaccante brasiliano, di recente naturalizzato spagnolo, è stato la rivelazione della scorsa stagione (27 reti in campionato ed 8 in Champions League) e il suo arrivo a Stamford Bridge andrà a rinforzare l’artiglieria di Josè Mourinho.

Contemporaneamente, Adam Lallana ha completato il preannunciato trasferimento dal Southampton al Liverpool. Brendan Rodgers non si è tirato indietro nel potenziare la rosa dei Reds in vista degli impegni di Champions League, e Lallana rappresenta sicuramente un bel colpo.

Un’ulteriore trattativa andata in porto è quella fra il Norwich e l’Hull City per l’esterno scozzese Robert Snodgrass. Il giocatore ha infatti firmato un contratto di tre anni con i Tigers.

Un altro scozzese che arriva in Premier League è il giovane Stephen Kingsley (classe ’94) che è appena stato ufficializzato dallo Swansea. Il terzino sinistro, nonostante la giovane età, ha già alle spalle due stagioni da titolare in Scottish Championship con la maglia del Falkirk.

TRATTATIVE

Secondo Sky Sport Uk, l’ala sinistra serba Dusan Tadic sembra essere l’uomo su cui il Southampton sta puntando per sostituire Lallana. Tadic vanta quattro stagioni in Eredivisie, prima con il Groningen poi con il Twente, e con quest'ultima ha segnato 29 reti negli ultimi due anni. Ronald Koeman lo conosce bene e potrebbe aprirgli le porte alla Premier League.

L’Hull City sembra invece non fermarsi più e dopo Snodgrass, anche Tom Ince è finito nel radar di Steve Bruce. Il giocatore è in scadenza di contratto con il Blackpool (che in qualunque caso riceverà un compenso da un eventuale trasferimento, in quanto Ince è under-23) e, come riportato da BBC Sport, in questi giorni sta negoziando il passaggio all’Hull City.

L’ex capitano del Manchester City Gareth Barry, in scadenza di contratto con il proprio club, è alla ricerca di una nuova squadra. Come raccontato dal Manchester Evening News, il centrocampista inglese potrebbe tornare in forma definitiva all’Everton, formazione con cui ha giocato la scorsa stagione in prestito.

RIEPILOGO ACQUISTI/CESSIONI

ARSENAL

Acquisti: -

Cessioni: Bacary Sagna (d, Manchester City), Nicklas Bendtner (a, fine contratto), Ju-Young Park (a, fine contratto), Lucazs Fabianski (p, Swansea)

ASTON VILLA

Acquisti: Joe Cole (a, West Ham), Philippe Senderos (d, Valencia)

Cessioni: -

BURNLEY

Acquisti: Micheal Kightly (c, Stoke City)

Cessioni:-

CHELSEA

Acquisti: Cesc Fabregas (c, Barcelona), Diego Costa (a, Atletico Madrid)

Cessioni: David Luiz (d, PSG) Frank Lampard (c, fine contratto), Samuel Eto’o (a, fine contratto), Ashley Cole (d, fine contratto), Wallace (d, Vitesse in prestito)

CRYSTAL PALACE

Acquisti: Chris Kettings (p, Blackpool)

Cessioni: -

EVERTON

Acquisti: -

Cessioni: -

HULL CITY

Acquisti: Jake Livermore (c, Tottenham), Robert Snodgrass (c, Norwich)

Cessioni: Matty Fryatt (Nottingham Forest)

LEICESTER

Acquisti: -

Cessioni: Llody Dyer (a, Watford)

LIVERPOOL

Acquisti: Rickie Lambert (a, Southampton), Emre Can (c, Bayer Leverkusen), Adam Lallana (a, Southampton)

Cessioni: Jordon Ibe (a, Birmingham City in prestito)

MANCHESTER CITY

Acquisti: Bacary Sagna (d, Arsenal), Fernando (c, Porto)

Cessioni: Joleon Lescott (d, WBA), Costel Pantilimon (p, Sunderland), Marcos Lopes (c, Lilla in prestito)

MANCHESTER UNITED

Acquisti: Ander Herrera (c, Athletic Bilbao), Luke Shaw (d, Southampton)

Cessioni: Alexander Buttner (d, Dinamo Mosca), Nemaja Vidic (d, Inter), Rio Ferdinand (d, fine contratto)

NEWCASTLE

Acquisti: Jack Colback (c, Sunderland), Ayoze Perez (a, Tenerife)

Cessioni: James Tavernier (d, Wigan)

QUEENS PARK RANGERS

Acquisti: -

Cessioni: Yossi Benayoun (c, Maccabi Haifa)

SOUTHAMPTON

Acquisti: -

Cessioni: Rickie Lambert (a, Liverpool), Luke Shaw (d, Southampton), Adam Lallana (a, Liverpool)

STOKE CITY

Acquisti: Steve Sidwell (c, Fulham), Mame Biram Diouf (a, Hannover), Phil Bardsley (d, Sunderland), Dionatan Texeira (d, Dukla Bystrica)

Cessioni: Micheal Kightly (c, Burnley)

SUNDERLAND

Acquisti: Costel Pantilimon (p, Manchester City), Billy Jones (d, WBA)

Cessioni: Phil Bardsley (d, Stoke City), Jack Colback (c, Newcastle), Craig Gardner (c, WBA)

SWANSEA

Acquisti: Lucazs Fabianski (p, Arsenal) Bafetimbi Gomis (a, Lione), Stephen Kingsley (d, Falkirk)

Cessioni: -

TOTTENHAM

Acquisti: -

Cessioni: Jake Livermore (c, Hull City)

WEST BROMWICH

Acquisti: Joleon Lescott (d, Manchester City), Craig Gardner (c, Sunderland)

Cessioni: Liam Ridgewell (d, Portland Timbers), Billy Jones (d, Sunderland)

WEST HAM

Acquisti: Cheikhou Kouyate (c, Anderlech), Mauro Zarate (a, Velez Sarsfield)

Cessioni: Joe Cole (a, Aston Villa)