Herrera, Shaw e Fernando: tutti i colpi di mercato della Premier League

Settimana ricca di trattative e di affari in Premier League con il Manchester United che annuncia i primi acquisti ufficiali dell’era Louis Van Gaal. Dall’Athletic Bilbao infatti è finalmente arrivato il centrocampista basco Ander Herrera (24 anni) che già lo scorso anno era finito nel mirino dei Red Devils, prima che la trattativa andasse a monte proprio nell’ultimo giorno utile di mercato. Contemporaneamente, il Manchester United si è assicurato anche il tanto desiderato terzino sinistro della nazionale inglese, il diciottenne Luke Shaw, esploso nelle ultime due stagioni con la maglia del Southampton.

Dall’altra parte della città, al Manchester City è arrivato invece il mediano brasiliano Fernando (26 anni) proveniente dal Porto, compagine con cui ha giocato dal 2007 ad oggi.

Il centrocampista Jake Livermore è stato acquistato in maniera definitiva dall’Hull City, squadra con cui aveva giocato la scorsa stagione in prestito dal Tottenham. Il giocatore ha firmato un contratto che lo legherà all’Hull City per i prossimi tre anni.

Lo Swansea proprio in queste ore ha portato a termine la trattativa con il centravanti francese Bafetimbi Gomis, che era a fine contratto con il Lione. E’ il secondo acquisto per Garry Monk che in precedenza aveva acquisito l’ex portiere dell’Arsenal portiere Lucazs Fabianski, anche lui svincolato.

LE TRATTATIVE

Continua avvolta nel mistero la trattativa fra Chelsea e Atletico Madrid per Diego Costa. L’affare sembrava fatto qualche settimana fa, ma ancora non ne esiste nessuna ufficialità. Le recenti dichiarazioni del presidente dell’Atletico, Enrique Cerezo (“Ci sono stati contatti con il Chelsea, ma non abbiamo ricevuto nessun pagamento. Fintanto non riceveremo la somma della clausola di rescissione, Diego Costa rimarrà un giocatore dell’Atletico”) sembrano un non troppo sottile messaggio lanciato verso Stamford Bridge di sbrigarsi a concludere la trattativa. Che ci sia stato un passo indietro di Josè Mourinho? Oppure è solamente una questione burocratica e l’affare verrà ufficializzato fra qualche giorno?

Nel frattempo il Liverpool sta concludendo la trattativa con Adam Lallana ed il giocatore, appena rientrato dal Brasile, sta effettuando in queste ore le visite mediche a Melwood. Secondo quanto riportato dal giornale inglese The Telegraph, le negoziazioni fra Liverpool e Southampton sono in fase avanzata e Lallana dovrebbe passare ai Reds per una cifra intorno ai 25 milioni di sterline.

Il ventunenne centrocampista argentino Bruno Zucolini invece è ad un passo da diventare nuovo giocatore del Manchester City. Come riportato da Sky Sports Uk, il giocatore del Racing Club è volato a Manchester per sostenere le visite mediche ed a breve verrà ufficializzato dal club.

Il centrocampista scozzese Robert Snodgrass lascerà sicuramente il retrocesso Norwich per rimanere in Premier League. Sunderland, WBA, QPR ed Hull City i club che si sono interessati a Snodgrass nelle ultime settimane, ma secondo il Mirror è l'Hull City la squadra favorita.

RIEPILOGO ACQUISTI/CESSIONI

ARSENAL

Acquisti: -

Cessioni: Bacary Sagna (d, Manchester City), Chuba Akpom (a, Coventry in prestito), Nicklas Bendtner (a, fine contratto), Chu-Young Park (a, fine contratto), Lucazs Fabianski (p, Swansea)

ASTON VILLA

Acquisti: Joe Cole (a, West Ham), Philippe Senderos (d, Valencia)

Cessioni: -

BURNLEY

Acquisti: Micheal Kightly (c, Stoke City)

Cessioni:-

CHELSEA

Acquisti: Cesc Fabregas (c, Barcelona)

Cessioni: David Luiz (d, PSG) Frank Lampard (c, fine contratto), Samuel Eto’o (a, fine contratto), Ashley Cole (d, fine contratto)

CRYSTAL PALACE

Acquisti: Chris Kettings (p, Blackpool)

Cessioni: -

EVERTON

Acquisti: -

Cessioni: -

HULL CITY

Acquisti: Jake Livermore (c, Tottenham)

Cessioni: Matty Fryatt (Nottingham Forest)

LEICESTER

Acquisti: -

Cessioni: Llody Dyer (a, Watford)

LIVERPOOL

Acquisti: Rickie Lambert (a, Southampton), Emre Can (c, Bayer Leverkusen)

Cessioni: Jordon Ibe (a, Birmingham City in prestito)

MANCHESTER CITY

Acquisti: Bacary Sagna (d, Arsenal), Fernando (c, Porto)

Cessioni: Joleon Lescott (d, WBA), Costel Pantilimon (p, Sunderland)

MANCHESTER UNITED

Acquisti: Ander Herrera (c, Athletic Bilbao), Luke Shaw (d, Southampton)

Cessioni: Alexander Buttner (d, Dinamo Mosca), Nemaja Vidic (d, Inter), Rio Ferdinand (d, fine contratto), Ryan Giggs (c, fine carriera)

NEWCASTLE

Acquisti: Jack Colback (c, Sunderland), Ayoze Perez (a, Tenerife)

Cessioni:-

QUEENS PARK RANGERS

Acquisti: -

Cessioni: Yossi Benayoun (c, Maccabi Haifa)

SOUTHAMPTON

Acquisti: -

Cessioni: Rickie Lambert (a, Liverpool), Luke Shaw (d, Southampton)

STOKE CITY

Acquisti: Steve Sidwell (c, Fulham), Mame Biram Diouf (a, Hannover), Phil Bardsley (d, Sunderland), Dionatan Texeira (d, Dukla Bystrica)

Cessioni: Micheal Kightly (c, Burnley)

SUNDERLAND

Acquisti: Costel Pantilimon (p, Manchester City)

Cessioni: Phil Bardsley (d, Stoke City), Jack Colback (c, Newcastle), Craig Gardner (c, WBA)

SWANSEA

Acquisti: Lucazs Fabianski (p, Arsenal) Bafetimbi Gomis (a, Lione)

Cessioni: -

TOTTENHAM

Acquisti: -

Cessioni: Jake Livermore (c, Hull City)

WEST BROMWICH

Acquisti: Joleon Lescott (d, Manchester City), Craig Gardner (c, Sunderland)

Cessioni: Liam Ridgewell (d, Portland Timbers)

WEST HAM

Acquisti: Cheikhou Kouyate (c, Anderlech), Mauro Zarate (a, Velez Sarsfield)

Cessioni: Joe Cole (a, Aston Villa)