Premier  League 2014-15: ecco il calendario

E‘ stato ufficializzato il calendario della Premier League per la stagione 2014-15 che inizierà il 16 Agosto e si concluderà il 24 Maggio. I campioni in carica del Manchester City esordiranno a Newcastle, facile terreno di conquista per i Citizens nelle ultime quattro stagioni. Il Chelsea di José Mourinho riprenderà invece in casa del neo-promosso Burnley, mentre sarà subito derby per il Tottenham di Mauricio Pochettino, impegnato ad Upton Park contro il West Ham.

Se la prima giornata è sulla carta povera di scontri diretti, le emozioni non tarderanno ad arrivare visto che Manchester City-Liverpool sarà l’incontro di cartello della seconda giornata. L’avvio del City è abbastanza difficile, visto che al quarto ed al quinto turno incontreranno prima l’Arsenal e poi il Chelsea. Il 27 Settembre è la giornata dei primi derby con Arsenal-Tottenham e Liverpool-Everton, mentre quello di Manchester fra City e United è in programma alla decima giornata (1 Novembre l'andata, 11 Aprile il ritorno).

Il Boxing-Day (26 Dicembre) vedrà le londinesi sfidarsi con Arsenal-QPR e Chelsea-West Ham a fare da contorno al Natale, prima della consueta scorpacciata calcistica a cavallo di Capodanno, dove spiccano Tottenham-Manchester United (28 Dicembre) e Tottenham-Chelsea (1 Gennaio).

La Premier League si concluderà il 24 Maggio e anche l’ultimo mese sarà ricco di scontri ad alta quota: Arsenal-Chelsea (25 Aprile), Tottenham-City (2 Maggio), Chelsea-Liverpool (9 Maggio) e United-Arsenal (16 Maggio) tutte nello spazio di quattro settimane.

Questo il primo turno (16 Agosto):

Arsenal v Crystal Palace

Burnley v Chelsea

Leicester v Everton

Liverpool v Southampton

Man Utd v Swansea

Newcastle v Man City

QPR v Hull

Stoke v Aston Villa

West Brom v Sunderland

West Ham v Spurs

Il calendario ufficiale