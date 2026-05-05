Grazie Achille: Polonara annuncia il ritiro dal Basket

Un post instagram breve, di ringraziamento, dedicato a coach, compagni, staff e haters. Un paio di righe per annunciare al mondo una notizia che forse si poteva aspettare, ma che nessuno di noi aveva voglia di sentire.

Achille Polonara, nella giornata di ieri, ha annunciato il ritiro dal basket giocato, chiudendo un percorso non solo sportivo ma profondamente personale. Con quest'addio il basket perde uno dei suoi interpreti più riconoscibili e soprattutto una delle sue storie più umane.

Una carriera ad altissimo livello quella di "Achi", interrotta e segnata da una battaglia più grande del parquet: quella contro la malattia. Un addio che arriva con lucidità, dolore e gratitudine, frutto di una scelta consapevole e che lascia dietro di sé un’eredità difficile da misurare solo in numeri.

Dall'Italia all'Europa che conta

Achille Polonara non è stato semplicemente un giocatore della sua generazione. È stato un’ala moderna, capace di adattarsi a un basket sempre più fisico e veloce, costruendosi una carriera solida ai massimi livelli.

La crescita in Italia tra Varese e Reggiana, l’affermazione con la Dinamo Sassari, le stagioni da protagonista che lo portano a essere uno dei punti di riferimento del basket italiano. Poi l’Europa vera: Baskonia, Fenerbahçe, Anadolu Efes. Club di Eurolega, contesti in cui non basta il talento, ma servono continuità, sacrificio e mentalità. E lui c’era sempre, con la sua energia, col suo lavoro sporco, con quella capacità di incidere anche senza essere la prima opzione offensiva.

Poi il ritorno in Italia, 2 anni sotto contratto con la Virtus e poi di nuovo la Dinamo Sassari. Eppure i tabellini recitano un copione diverso: l'ultima partita giocata dal "pupazzo" risale al 2 giugno 2025 con la maglia della Virtus. Perché c'è una partita che una statistica non riesce a raccontare, perché non si gioca su un parquet.

Polonara durante il percorso clinico contro la leucemia mieloide. Fonte: Today.it

La malattia: la partita più difficile della sua vita

Nel 2023 arriva la notizia che cambia tutto: la diagnosi di una leucemia mieloide, una delle forme più complesse e dure da affrontare. Da quel momento, la sua carriera sportiva si intreccia inevitabilmente con un percorso clinico lungo e delicato.

Polonara viene sottoposto a cure oncologiche e terapie specialistiche, affrontando periodi di stop totale dall’attività agonistica. Il basket, per la prima volta, non è più il centro assoluto della sua vita, ma qualcosa da sospendere, rimandare, conquistare a piccoli passi. Eppure, anche in questo scenario, la sua risposta non è mai stata la resa.

Dopo le fasi più difficili delle cure, "Achi" ha iniziato un lento percorso di recupero, tornando gradualmente ad allenarsi con programmi individuali e cercando, ogni volta, una strada per riavvicinarsi al campo.

Non è mai stato un ritorno semplice. Il corpo non rispondeva più con la stessa continuità, i tempi non erano quelli di prima, e ogni tentativo di rientro diventava un equilibrio fragile tra speranza e realtà.

Ma ciò che ha colpito di più è stata la costanza nel provarci. Anche quando il rientro sembrava lontano, anche quando le condizioni non erano ideali, il "pupazzo" in maglia 33 non ha mai smesso di lavorare per tornare.

Polonara con la maglia 33 della Virtus Bologna. Fonte: Agenzia Ciamillo-Castoria

Fermarsi prima di non riconoscersi più

Il ritiro arriva così, con una maturità che pesa più di qualsiasi decisione tecnica.

"Non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero": queste le parole conclusive del post instagram di Achille, in cui ammette di aver capito di non riuscire a tornare quello di un tempo.

Non c'è rabbia nelle sue parole, ma accettazione, consapevolezza. Un addio che somiglia più a un atto di rispetto verso la propria storia che a una resa.

Una sorta di bandiera bianca alzata non contro il basket, ma davanti ai limiti imposti dalla realtà.

Un'eredità che resta oltre il campo

Quello che lascia Achille Polonara non si misura solo in partite giocate o trofei vinti. La sua eredità è altro: è il modo in cui ha affrontato la malattia, la scelta di continuare a provarci sempre, anche quando tutto diventava più difficile.

È diventato, suo malgrado, un simbolo di resilienza. Un atleta che ha mostrato cosa significa non arrendersi, ma anche cosa significa sapere quando fermarsi.

Il saluto di fan e colleghi lo dimostra: Achi è diventato un esempio di coraggio e di forza, qualcuno da cui prendere spunto per affrontare i momenti bui della vita.

Il parquet oggi lo saluta, ma la sua storia resta.

Perché chi scrive la storia resta nella storia. Per sempre.

"Mi mancherai palla a spicchi".

E tu mancherai a noi Achi.