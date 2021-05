L'Efes è campione d'Europa. Barcellona battuto 86-81

La finale della competizione più attesa. La decisiva per il trono d'Europa. Da una parte l'Efes, che ha distrutto le pochezze del CSKA e dall'altra un Barcellona salvato da Higgins contro Milano. Si decide la squadra campione e, e per entrambe, c'è la gloria che attende.

CRONACA DELLA PARTITA

Primo quarto che viene dominato dalla squadra catalana: Barca in controllo e parte con un 4-0 subito diretto. L'Efes rimane in partita abbastanza attaccata e chiude sotto di 22-15 a favore catalano. Nel secondo quarto, il Barcellona scappa anche su dieci di vantaggio, ma l'Efes rientra per colpa di una difesa catalana che balla troppo. 29-28 Barca è il momento dove cambia la partita: turchi che pareggiano con un libero e segnando il secondo portano a loro favore la partita. Efes bravissimo e tira fuori la sua versione bella in attacco e il Barcellona deve solo provare a tenere sul meno sette e chiude 39-36, in svantaggio di tre all'intervallo lungo i catalani.

Il terzo quarto parte con l'Efes che controlla il vantaggio del secondo periodo. Turchi che toccano al doppia cifra di vantaggio con undici di vantaggio e terzo periodo che si chiude 65-58. Quarto periodo dove il Barca riesce ad aggiustare la partita e tocca il 69 pari e li l'Efes cambia marcia. Finale 86-81 per la squadra di Ataman e seconda coppa per la Turchia dopo gli anni del Fenerbahce.

Micic assoluto MVP di questa Eurolega: 25 punti per il 22 dell'Efes e 21 di Larkin versione NBA. Barcellona che prende la doppia doppia di Davies e 23 del solito Higgins. Onore alla lotta dei catalani, ma i turchi meritano la coppa per la stagione che hanno fatto, dimostrando davvero perchè sono il miglior attacco.

E' tutto per l'Eurolega 2021, ma lo spettacolo continua il prossimo anno per il momento arrivederci e vi aspettiamo il prossimo anno gentili lettori.