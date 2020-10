All'Olympiacos il derby greco di Eurolega

Detto di Milano che batte senza storia l'Asvel, nelle altre partite risultati davvero sorprese.

Zenit-Barcellona 74-70: Crollo del Barca lituano a sorpresa contro una delle squadre russe meno quotata. 16 della coppia Baron-Poythress con il secondo che aggiunge 11 rimbalzi. In casa catalana, 14 di Mirotic ma non bastano per un Barcellona che fa un passo indietro.

Stella Rossa-Baskonia 90-73: A Belgrado non si passa e legge che viene mantenuta. Squadra basca che non bissa la partita contro il Real nonostante 26 di Giedraitis e 13 di Vildoza alla seconda partita positiva. 30 di Lloyd in casa serba.

Berlino-Bayern 72-90: Riscatto dei bavaresi che portano a casa il derby di Germania e riscattano la sconfitta contro Milano. 15 di Weiler-Babb in casa Bayern, Alba con 15 di Eriksson.

Panathinaikos-Olympiacos 71-78: Derby di Atene davvero bello. Ad Oaka, crollo dei padroni di casa in difficoltà e Pireo che riscatta la partita contro il Kaunas. 15 di Foster in casa Pana, 17 del veterano Printezis per l'Olympiacos.