Eurolega - Vergogna stellare del Real Madrid contro il Valencia

Eurolega che continua la sua lunga regular season in un Giovedì ricco di Europa e con tematiche assolutamente importanti.

CSKA-Maccabi Tel Aviv 76-72: La squadra russa torna a vincere dopo la sconfitta contro il Barcellona. Marcia che riprende in modo deciso della squadra russa che ritrova un James da 25 punti e rimette a carico suo una bella prestazione. Maccabi ancora lontano da essere una squadra competitiva per le final eight.

Efes-Fenerbahce 71-80: La squadra turca in giallonero continua la sua marcia e attenzione ad una formazione che potrebbe essere rinata e assolutamente non avere patito addii importanti in estate. 20 di De Colo per gli ospiti con 13 punti e 10 rimbalzi per Vesely dei bei tempi. 24 di Simon in casa Efes.

Real-Valencia 77-93: Real Madrid assolutamente vergognoso. Un secondo tempo giocato sottotono, mentre Valencia si dimostra squadra da temere. In casa madrilena, non si salva nessuno. Taronges che mettono in mostra Dubljevic giocatore montenegrino letale dalla distanza e Tobey letale sotto canestro.