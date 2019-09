Basket FIBA Cina 2019 Mondiali- Oltre gli States, quarti per Australia,Francia e la Repubblica Ceca

CCCcxcffMondiale della palla a spicchi che continua la sua corsa verso la fine e una finale che promette spettacolo e attesa grande. Oggi si concludevano ottavi e fase di qualificazione per le posizioni di classifica minori. Cominciamo proprio da quelle prima di analizzare le ultime qualificate ai quarti di finale. Il Montenegro trova una vittoria importante 80-65 contro un Giappone da rivedere assolutamente, soprattutto per il talento che hanno. 34 di Watanabe per i nipponicie 18 del Magic Vucevic in casa balcanica. La Giordania vince la prima partita del Mondiale e batte il Senegal 79-77 con 18 di Alawadi e 34-11 di Tucker, mentre 22-11 di Ndoye in casa africana. Partita bellissima tra Nuova Zelanda e Turchia con un 102-101 per i primi, nonostante Webster in ombra e 17 solo di Fotu. In casa Turchia, 27 di Mahmutoglu e 32 di Osman e a Cleveland sorridono. Germania batte Canada 82-76 nel nome dei 21-10 di Schroder e 20 di Kleber. In casa canadese, 18 per Wiltjer. Nelle altre partite di ottavi veri, gli USA confermano la loro superiorità e battono 89-73 il Brasile che viene eliminato. Negli States, 16 di Walker e Turner, 14 di Varejao e Barbosa e 21 di Benite in casa carioca. Australia batte 100-98 la Francia e si prende i quarti come prima. 23 di Ingles, 21 di Baynes e 30 di Mills in casa dei canguri, mentre 26 di De Colo e 31 di Fournier per i tansalpini che chiudono secondi ed eliminano la Lituania. Baltici con 19-10 di Valanciunas e 19 di Lekavicius battono 74-55 la Repubblica Dominicana, ma serve a poco. Grecia batte 84-77 la Repubblica Ceca, ma passa la squadra dell'Est. 13 di Satoransky (per me MVP del Mondiale) e 11 di Hruban, ma soprattutto 25 di Bohacik annullano i greci e i 27 di Calathes.

GIRONE DI QUALIFICAZIONE

GERMANIA-CANADA 82-76

N.ZELANDA-TURCHIA 102-101

GIORDANIA-SENEGAL 79-77

MONTENEGRO-GIAPPONE 80-65

OTTAVI DI FINALE

REP.CECA-GRECIA 77-84

LITUANIA-REP.DOMINICANA 74-55

AUSTRALIA-FRANCIA 100-98

USA-BRASILE 89-73