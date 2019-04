NBA- Continuano a vincere i Bucks. Bene Houston e Lakers

Nottata americana ancora ricca di spunti e di notizie che arrivano da oltre oceano. Continuano a stupire gli Hornets, battono Detroit e si confermano forza e outsider interessante nella Eastern Conference. Vespe che ottengono 24 punti dalla coppia Walker-Parker, con il francese tornato vivo nella serata di ieri.

Pistons da doppia doppia di Drummond per cambiare da 23 punti e 22 rimbalzi e 23 targati Bullock. Serataccia per Griffin in casa Detroit. Vince Houston e lo fa contro Indiana, in una partita per nulla facile. Rockets con la questione Melo da chiarire, ma trovano Harden che torna decisivo con 40 punti e 26 di CP3. Pacers da doppia doppia di Oladipo da 22-10, mentre 20 punti portano firma Bogdanovic. Vince Orlando contro i Knicks in crisi di identità e con i tifosi del Madison Square Garden che avranno da soffrire per l'ennesima stagione. Doppia-doppia di Vucevic da 21-14 nei Magic, mentre 12 dell'ex Hezonja dalla panchina in casa Knicks, a cui aggiungere i 16-15 di Kanter (ennesima doppia-doppia per lui) e 17 di Knox.

Bucks straordinari battono Denver nella partita tra le due sorprese di questo inizio di stagione. Nei Cervi, ottima prestazione di Lopez da 28, Giannino da 22, Middleton da 21. Denver risponde colpo su colpo e ottiene 25 di Millsap (molto meglio di quello visto ad Atlanta) e 20 del solito Jokic. Cade Boston per la seconda volta consecutiva contro Portland. Blazers che volano ad Ovest con Lillard da 14 punti e 12 assist e Nurkic da 18 e 17 rimbalzi come specchio della perfezione tra attacco e difesa. Celtics male, tranne Tatum da 27 e Irving da 21. Lakers che ottengono la seconda vittoria consecutiva e battono Atlanta, dopo aver battuto Sacramento. Hawks ottimo Young da 20 punti e 12 assist, 23 di Prince e 21 di Bazemore. Bene Len da 17 e 11 rimbalzi. Lakers con il solito James da 26 punti e 18 di Kuzma.

RISULTATI DELLA NOTTE

