NBA- Ben Simmons lontano dai Sixers? Cinque scenari possibili

La cocente eliminazione in Gara7 contro gli Atlanta Hawks ha fatto finire Ben Simmons nel mirino dei tifosi dei Philadelphia 76ers, tanto forte in fase difensiva, quanto riluttante in quella offensiva. L'australiano, quindi, pare sempre più lontano dalla Pennsylvania ed Eric Pincus, famoso insider ed esperto di NBA e spazio salariale per Bleacher Report, ha studiato cinque possibili trade con la prima scelta assoluta del Draft 2016 come protagonista.

1. BEN SIMMONS-CJ MCCOLLUM- Il primo scenario sembra essere quello più probabile. L'australiano si unirebbe ai Portland Trail Blazers andando a formare una coppia con Damian Lillard molto interessante e che sembra avere un fit ottimo. Dame, dopo l'ennesima precoce eliminazione nella postseason, cerca stimoli per rimanere in Oregon e l'arrivo di un difensore d'élite con grandi abilità nel giocare le azioni offensive da bloccante potrebbe convincerlo. CJ McCollum lascerebbe Portland dopo otto stagioni per dare un apporto offensivo maggiore ai Sixers.

2. BEN SIMMONS-BUDDY HIELD E MARVIN BAGLEY- Un approdo in California per il prodotto LSU che potrebbe cercare di riportare i Sacramento Kings a dei playoff che mancano da quindici anni. Ben Simmons si unirebbe a due talenti come De'Aaron Fox e Tyrese Haliburton andando a svolgere un ruolo che molti trovano simile a quello di Draymond Green. I 76ers, dal canto loro, aggiungerebbero al proprio roster un fortissimo tiratore dall'arco come Buddy Hield, il quale potrebbe essere valorizzato da Doc Rivers come già fatto con Seth Curry, e Marvin Bagley III, ala grande e giovane talento inesploso che si porta dietro di sé la nomea di giocatore scelto prima di Luka Dončić in quell'ormai famoso Draft 2018.

3. BEN SIMMONS-KEMBA WALKER- Appena arrivato ad Oklahoma e subito possibile partente. L'ex Charlotte potrebbe subito salutare OKC in una sign&trade che lo porterebbe in un sistema di gioco più congeniale a lui come Philadelphia, con l'australiano che compierebbe il sistema inverso andando a completare un roster giovanissimo con grandi margini di miglioramento e ancora tante pick ai Draft futuri.

4. BEN SIMMONS-D'ANGELO RUSSELL- L'approdo dell'ex Brooklyn Nets nel roster dei Sixers sarebbe interessantissimo, così come i vari pick and roll con Joel Embiid. Simmons porterebbe un notevole miglioramento difensivo ai Minnesota Timberwolves, i quali con due giocatori come Towns ed Edwards cercano ancora qualche upgrade per arrivare ai playoff.

5. BEN SIMMONS-KRISTAPS PORZINGIS-JOHN WALL- L'ultimo scenario possibile prevede tre franchigie coinvolte nella trade. Kristaps Porzingis, dopo le deludenti stagioni ai Dallas Mavericks, potrebbe salutare la franchigia texana, ma rimanere nello stesso Stato ed approdare agli Houston Rockets, anche se ci sono tante perplessità riguardo il possibile fit con Christian Wood. John Wall arriverebbe ai Mavs, ma solo per essere scambiato con Ben Simmons, che formerebbe una coppia molto intrigante con Luka Dončić, oltre che al fatto che porterebbe una crescita difensiva fondamentale a Dallas, che in questa fase è sempre stata molto carente.