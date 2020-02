NBA-  I Dallas espugnano Orlando, Mavs vincenti all'Amway Center dopo cinque anni

I Dallas Mavericks tornano a vincere in casa degli Orlando Magic cinque anni dopo l'ultima volta. Grande partita dei Mavs che dominano il primo tempo grazie al solito Luka Dončić accompagnato, però, da un fenomenale Maximilian Kleber, abile nel mettere a referto 26 punti. Tra le fila della franchigia della Florida grande prestazione degli europei Fournier e Vucevic.

I QUINTETTI

Orlando Magic: Ennis, Gordon, Vucevic, Fournier, Fultz.

Dallas Mavericks: Hardaway, Finney-Smith, Porzingis, Curry, Dončić.

Padroni di casa al completo, mentre i texani devono continuare a sopperire alla mancanza del canadese Dwight Powell, sostituito con l'ormai ex Golden State Cauley-Stein, che, però, parte in panchina.

Grande primo quarto per i Dallas Mavericks che dopo soli sei minuti ottengono un iniziale +8. Parte bene Luka Dončić, il quale viene, però, ripreso da Vucevic, ma in un'iniziale fase di parità salgono in cattedra Tim Hardaway (con rimbalzi ed una grande tripla) e Kristaps Porzingis con due tiri consecutivi che valgono complessivamente sei punti. Il talento sloveno, però, non si fa attendere e, dopo una schiacciata avversaria di Vucevic, mette a segno un canestro dopo un grande dialogo con Porzingis e una tripla che vale il +13 per Dallas. Continua il primo quarto magico dell'ex Real Madrid che mette a referto ben sedici punti, bene anche il teutonico Kleber dall'ingresso in campo con sette punti ed un assist. I texani chiudono con un ottimo 34-18 i primi dodici minuti della gara.

Cercano di rimettersi in carreggiata gli Orlando Magic spinti da Gordon e Bamba. La franchigia padrona di casa riesce a dimezzare le distanze, ma i Dallas riprendono il vantaggio che avevano inizialmente perso grazie ai punti conquistati da Porzingis e da una bella giocata di Wright. Nelle battute finali del primo tempo i Mavs approfittano del ritorno in campo di Luka Dončić e di Seth Curry per macinare altri punti importanti, molti dei quali passano tra le mani del classe '99 di Lubiana tra canestri, tiri liberi ed assist. Gli Orlando, giunti ad un pesante -18, non demordono e a due minuti dalla fine del secondo quarto trovano due triple importanti con Fournier​​​​​​​. Prima della sirena, però, ​​​​​​​Dončić trasforma due tiri liberi, ma Carter-Williams con un canestro riporta i Magic​​​​​​​ a -12 sul risultato di 64 a 52 in favore di ​​​​​​​Dallas.

Terzo quarto mostruoso per gli Orlando Magic che annullano il vantaggio di dodici punti accumulato dai texani portandosi a +1 sulle ali di uno strepitoso Fournier e di un grande Gordon. Il cestista francese continua a macinare canestri, ma i Mavericks riescono a reagire spinti da un grande Porzingis e da Hardaway. La franchigia della Florida torna avanti con due triple: una del solito Fournier e l'altra del montenegrino Vucevic. Prima della sirena, però, i Mavs ottengono un nuovo vantaggio portandosi a +7 grazie ad uno strepitoso Luka Dončić anche in versione assistman.

Grande inizio di ultimo quarto per i texani che volano a +13 con un ottimo Maximilian Kleber che realizza undici punti nei primi minuti. Continua la sua grande prestazione Fournier, ma i Dallas questa volta amministrano bene il vantaggio non permettendo mai ai padroni di casa di avvicinarsi. Negli ultimi minuti i Mavs tornano con il quintetto titolare: Hardaway prosegue la sua grande serata, mentre Dončić mette la ciliegina sulla torta: step back e tripla.

IL TABELLINO

Orlando Magic-Dallas Mavericks 106-122 (18-34, 34-30, 32-27, 22-31)

Orlando Magic: Fournier 28, Vucevic 27, Ross 19, Fultz 14, Gordon 10, Carter-Williams 4, Bamba 2, Ennis 2.

Dallas Mavericks: Dončić 33, Kleber 26, Porzingis 24, Hardaway 16, Curry 6, Finney-Smith 5, Wright 5, Brunson 4, Jackson 3.