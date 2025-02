NBA 2017/18 - La guida di Vavel Italia

Il conto alla rovescia è finalmente terminato. Inizia stanotte, con due partite di primissimo livello, Boston Celtics - Cleveland Cavaliers (per la presentazione della sfida clicca qui) e Golden State Warriors - Houston Rockets (per la presentazione dell'incontro clicca qui), la Regular Season del campionato più spettacolare del globo, la NBA. Trenta giorni di attesa nei quali vi abbiamo portato alla scoperta della nuova fisionomia delle trenta franchigie statunitensi che a partire da stasera si sfideranno sui parquet americani andando a caccia, tutti, dello stesso obiettivo: il Larry O'Brien Trophy. I detentori del titolo osservano tutti dall'alto della baia di San Francisco: Curry e Durant hanno lanciato il guanto di sfida ai vari LeBron James, Kyrie Irving e James Harden, i quali al termine di una estate a dir poco rovente sono pronti a darsi battaglia per detronizzare i Golden State Warriors. Ci riusciranno?

Le trenta squadre nel dettaglio (clicca sulle foto per la presentazione)

Eastern Conference Western Conference

Si ringraziano per l'enorme collaborazione nella realizzazione della Guida 2017/18 i seguenti autori: Francesco Cammuca, Giorgio Dusi, Stefano Fontana, Cristiano Fumagalli, Andrea Indovino, Loris Porciello, Andrea Russo Spena, Andrea Valiani.