NBA preseason - Si ferma Rajon Rondo, stop di un mese

I New Orleans Pelicans nella notte hanno battuto Chicago, esponendo al pubblico tutte le potenzialità delle 'two towers' Anthony Davis e DeMarcus Cousins, assoluti protagonisti in campo. Ma il sorriso, in seno alla franchigia della Louisiana, è parzialmente cancellato dalle notizie che riguardano la point guard Rajon Rondo. All'ex Bulls è stata diagnosticata un’ernia da sport che dovrebbe tenerlo ai box per circa 4 settimane. A riferirlo, è William Guillory del Times-Picayune.

Nella giornata di oggi Rondo si sottoporrà ad un consulto medico da uno specialista, a Philadelphia, per decidere se dovrà o meno sottoporsi ad un intervento chirurgico. Una notizia che non fa felice l'head coach dei Pelicans, Alvin Gentry, che dalle prestazioni fatte registrare in campo ultimamente dalla sua squadra sembrava proprio che fosse riuscito a dare un'impronta ben definita al gioco di NOLA, con il playmaker interessato nelle vesti di creatore di gioco.

Salterà la prima fase di regular season, e tornerà a disposizione solo a novembre inoltrato. Presumibilmente, sarà out nelle prime 10/15 partite, e a ricoprire il ruolo di regista sarà Jrue Holiday mentre come guardia verrà schierato E'Twaun Moore. Ma è un problema per i Pelicans, i quali nel ruolo hanno poche rotazioni a disposizione. Nell’ultima stagione, Rondo, tra le fila dei Chicago Bulls, è sceso in campo 67 volte facendo registrare 7.8 punti, 5.1 rimbalzi e 6.7 assist di media ad allacciata di scarpa.