NBA Preseason - I Magic vincono agevolmente sui Mavericks decimati dalle assenze

Buona la prima per gli Orlando Magic di fronte al pubblico amico dell'Amway Center. Infatti, nella notte, la franchigia della Florida è riuscita ad ottenere una buona vittoria contro dei Dallas Mavericks decimati dalle assenze. Infatti per i texani mancavano pezzi pregiati e veterani, come Dirk Nowitzki, Nerlens Noel, J.J. Barea, Harrison Barnes, Devin Harris, Wesley Matthews, Dorian Finney-Smith e Josh McRoberts, tutti fermati dall'influenza e che non hanno nemmeno potuto viaggiare con la squadra.

Così ancora una volta ha provato a traghettare i Mavs il rookie Dennis Smith Jr, autore di tredici punti, tutti realizzati nel primo tempo. Da notare per Dallas che anche il coach Rick Carlisle non ha viaggiato con la squadra, anch'egli fermato dall'influenza: panchina affidata al suo assistente Melvin Hunt. Ancora una volta dalla panchina Yogi Ferrell è riuscito ad offrire il suo apporto prezioso, riuscendo a realizzare dodici punti in quindici minuti, anche se non sono bastati per tenere Dallas in gioco.

Dall'altra parte arriva la prima vittoria casalinga stagionale per gli Orlando Magic, nei quali il rookie Jonathan Isaac non è riuscito ad incidere particolarmente, riuscendo a realizzare solamente 2 punti, 3 rimbalzi e 2 stoppate in diciassette minuti sul parquet. Hanno invece offerto un'ottima prova Nikola Vucevic ed Aaron Gordon, con il montenegrino che ha concluso con 14 punti a referto, mentre per l'ex Arizona Wildcats 17 punti e 10 rimbalzi, in 20 minuti sul parquet. Per la squadra allenata da Frank Vogel è arrivato anche l'ottimo apporto dalla panchina dei vari Maressee Spieghts, Jonathan Simmons e Mario Hezonja, che hanno concluso la gara rispettivamente con dieci punti per i primi due ed undici punti per il croato.

NEXT GAME - I Dallas Mavericks riposeranno fino a lunedì, quando ospiteranno all'American Airlines Center proprio gli Orlando Magic. Mentre gli Orlando Magic affronteranno i Miami Heat sabato notte.