NBA preseason - Cleveland perde in casa, festeggiano gli Hawks (109-93)

CLEVELAND CAVALIERS - ATLANTA HAWKS 93-109

La prima, davanti al proprio pubblico, non è stata memorabile per i Cleveland Cavaliers, i quali senza il proprio asso LeBron James - tenuto a riposo per farlo recuperare al meglio da un piccolo infortunio alla caviglia - hanno ceduto alla Quicken Loans Arena con il punteggio di 93 a 109 agli Atlanta Hawks, per l'occasione privi di Marco Belinelli, tenuto a riposo da coach Mike Budenholzer. Tyronn Lue ha fatto partire dall'inizio sia Rose, nel ruolo di point guard, sia Wade, al suo fianco. Buone le risposte ricevute con lo starting five in campo, infatti i due nuovi giocatori dei Cavaliers si sono mossi bene sul parquet, dando molto ritmo alla squadra. Con i titolari in campo, la gara è stata equilibrata, con i Cavs che hanno chiuso il primo quarto avanti di otto punti (28-20). Si è visto, per la prima volta in stagione, Kevin Love schierato da pivot.

Dopo i primi 15' minuti di gara, Lue ha iniziato a ruotare tutti i suoi effettivi, concedendo molti minuti anche alle seconde e terze linee. Il canovaccio della gara è cambiato, i padroni di casa hanno inevitabilmente iniziato a sporcare le percentuali dal campo, favorendo l'operato degli Hawks. Cleveland col fiatone è riuscita a chiudere avanti anche il secondo quarto, ma è nel terzo che si è scatenato Dennis Schroder, stella di Atlanta, che ha dimostrato di essere ancora in forma Eurobasket. Canestri in penetrazioni, triple, la point guard tedesca è risultata essere immarcabile per la difesa dei vice campioni NBA, i quali, imbottiti di riserve, sono piombati di colpo sotto la doppia cifra di svantaggio.

Il gap tra le due squadra si è così dilatato, i liberi di Tyler Dorsey, nel cuore dell'ultimo parziale, hanno consentito agli Hawks di volare addirittura sul +20 (100-80) ed apporre la parola fine al match. Buon 48.8% dal campo per Atlanta (contro il 38.2 dei Cavs), con questi ultimi che sono stati sopraffatti anche a rimbalzo (46 a 36).

CLEVELAND CAVALIERS: Felder 13, Love 12, Crowder 8.

ATLANTA HAWKS: Schroder 18, Prince 15, Dedmon 13.