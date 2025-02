NBA preseason - La rivincita dei Clippers è servita, Toronto k.o (98-84)

LOS ANGELES CLIPPERS - TORONTO RAPTORS 98-84

Clippers e Raptors salutano Honolulu, capitale delle Hawaii, con una vittoria a testa. Dopo la sconfitta di due giorni fa, Gallinari e soci si son presi la rivincita, battendo i canadesi per 98 a 84. Proprio il nostro portabandiera è stato uno dei migliori realizzatori dei Clips, con 11 punti, ma ha continuato a tirare male dal campo: 2/8 totale, appena 1/5 da tre. Ha rimpinguato il suo bottino personale grazie ai tiri liberi, dove ha fatto en-plein realizzando tutti e sei i tentativi. L'amalgama di squadra però cresce e Doc Rivers può sorridere. La frontline sta affinando le armi, con Blake Griffin e DeAndre Jordan autori di buone prestazioni, chiuse rispettivamente con 17 e 15 punti. Il centrone ha impreziosito la sua serata aggiungendo al suo score anche 8 rimbalzi.

A strappare scroscianti applausi al pubblico hawaiiano è stato però il playmaker Milos Teodosic, il quale con le sue invenzioni ha messo continuamente in ambasce la difesa avversaria: partito in quintetto al fianco di Patrick Beverley, sta già dimostrando che in NBA può tranquillamente dire la sua. Visione di gioco soppraffina, è stato autore di alcuni passaggi no-look e dietro la schiena che hanno fatto letteralmente alzare sui sediolini i fortunati presenti all'interno dello Sheriff Center.

Gara quasi mai in discussione, con i Clippers che hanno condotto sempre in vantaggio il punteggio. Chiusa la prima metà di gara in vantaggio di tredici lunghezze (62-49), i losangelini hanno poi amministrato senza grossi patemi d'animo la situazione, favoriti anche dall'atteggiamento rivedibile dei Raptors che ci hanno messo del loro per restare fuori dalla partita. Senza Kyle Lowry, è stato ovviamente DeMar DeRozan a guidare la squadra con 15 punti in 23' minuti d'impiego, seguito a ruota dai 13 messi a bersaglio dalla guardia Fred VanVleet e dagli 11 del pivot lituano Jonas Valanciunas. Solo uno scatto d'orgoglio nel finale ha consentito agli uomini allenati da coach Hoiberg di chiudere dignitosamente la contesa: il 24-10 di parziale dell'ultimo quarto ha di fatto dimezzato lo svantaggio, riportandolo entro la doppia cifra.

LOS ANGELES CLIPPERS: Griffin 17, Jordan 15, Reed 12.

TORONTO RAPTORS: DeRozan 15, VanVleet 13, Valanciunas 11.