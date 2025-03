Golden State non sbaglia e si prende Gara 1

Ci siamo, le due migliori squadre della Western Conference si guardano negli occhi e iniziano a combattere sul parquet della Oracle Arena di Oakland. I Golden State Warriors arrivano da una serie da manuale, vinta 4-2 contro i Memphis Grizzlies. Diversa la questione per Houston che ha recuperato da un 3-1 forzando la serie a Gara 7 e conquistando una semifinale sudatissima contro i Los Angeles Clippers.

Stephen Curry fa gli onori di casa scrivendo a referto 34 punti e i suoi Warriors recuperano uno svantaggio arrivato anche a 16 lunghezze durante il secondo quarto. La squadra di casa inizia con il quintetto "piccolo" e Draymond Green in posizione di centro, la mossa si rivela poco azzeccata in quanto i Rockets vanno subito avanti con un break di 21-4. Golden State si riprende nel secondo quarto grazie ai 14 punti di Shaun Livingston e finisce il primo tempo addirittura in avanti 58-55 con un canestro sulla sirena del solito Curry.

I Rockets perdono ,a gara in corso, Dwight Howard per un infortunio al ginocchio sinistro e per correre ai ripari puntano su un quintetto di tiratori. James Harden prende in mano la squadra e si scatena cercando di tenere a galla i suoi nel quarto periodo. Prestazione a 360 gradi per il "barba" che finisce con 28 punti,11 rimbalzi,9 assist e 4 palle rubate. La guardia di Houston mostra tutto il suo repertorio di entrate a canestro e jumpers con step-back, Trevor Ariza (20 punti per lui) si unisce alla causa con una tripla a 14.6 per il meno 2 ma Curry si prende il fallo e segna i due liberi validi per la vittoria.

" Non puoi lasciare tutto quello spazio ad una squadra di ottimi tiratori come questa ," dice Harden, che ha tirato con 11 su 20 dal campo. " Questo è quello che è successo nel secondo tempo ." Sacrosante le parole di Harden che evidenziano il punto debole dei Rockets, sfruttato prontamente da Curry e dal compagno Klay Thompson (15 punti e 4 assist).