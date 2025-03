Horford regala la vittoria agli Hawks, Curry e Thompson guidano i Warriors

81-82, è questo il risultato finale di Washington Wizards - Atlanta Hawks. Finale bellissimo, emozionante. Mancano tre secondi netti quando Schroder si fa stoppare da Wall, ma nessun problema perché Horford ha seguito la penetrazione del compagno, va a strappare letteralmente il rimbalzo dalle mani di Nenè Hilario e segna i punti del vantaggio ad un secondo dalla fine. L'azione seguente vede Wall sbagliare la tripla e la partita che si chiude, al termine di una girandola di emozioni. Gli Hawks si portano così avanti nella serie per 3-2.

Curry e compagni, invece, si sbarazzano dei Memphis Grizzlies sfruttando al massimo il secondo ed il terzo quarto. Quando lo stesso Curry e Thompson si mettono nella testa di tirare, non c'è più niente da fare per Marc Gasol e compagni. Privi di Allen, i Grizzlies faticano a trovare un ritmo di gioco sufficiente a far cadere il castello dei Warriors, che hanno vita facile e con un 98-78 si mettono in tasca la vittoria che vuol dire 3-2.