LeBron James sceglie la 23 per il suo ritorno ai Cavs

Dopo aver lanciato sui social (ormai unico mezzo di comunicazione con il quale ormai il quattro volte Mvp ha deciso di diffondere in anteprima le proprie decisioni) un sondaggio nel quale veniva chiesto ai suoi fans quale numero avrebbe dovuto scegliere tra il 23 ed il 6 per la sua nuova canotta, il "ragazzino da Akron, Ohio" comunica al mondo il suo verdetto: "23 it is! It's only right I go back. "

Non sarebbe stato un ritorno a tutto tondo senza la #23, quella maglia che lo ha reso famoso a livello planetario, quella maglia che merita un anello prima di essere dismessa per sempre.

Da domani, dunque, le tonnellate di canotte in attesa di essere rilasciate (già andate esaurite worldwide da settimane) potranno dunque essere distribuite alle migliaia di fans in attesa.

The King is back, fino in fondo.