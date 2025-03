Dallas Mavericks, arrivano Jameer Nelson ed Al-Farouq Aminu; saltato Rashard Lewis

Nel giro di 48 ore i Dallas Mavericks completano sostanzialmente il loro roster con due colpi di mercato estremamente interessanti, specialmente per rapporto qualità/prezzo, ribaltando così la malasorte che aveva colpito Rashard Lewis. L'ala forte 2 volte campione NBA coi Miami Heat aveva accettato un contratto annuale al minimo salariale per veterani ma le visite mediche hanno evidenziato un problema al ginocchio destro serio al punto da esigere un intervento chirurgico (per Marc Spears di Yahoo!Sports): come ufficializzato dallo stesso General Manager Donnie Nelson, la dirigenza texana ha quindi provveduto ad annullare, pur con sincero dispiacere, il contratto siglato col 35 enne ex Seattle SuperSonics, che secondo i piani avrebbe dovuto svolgere il compito di principale riserva dell'uomo franchigia Dirk Nowitzki - lo stretch four dotato di concreta pericolosità perimetrale.

Tuttavia, come rivelato da Chris Haynes di CSNNW.com e poi confermato dallo stesso agente del giocatore, tale Raymond Brothers, stanotte i Mavs hanno immediatamente trovato l'accordo con l'ala piccola ex New Orleans Pelicans Al-Farouq Aminu, che firmerà un contratto annuale al minimo salariale per veterani con player option per una seconda stagione, per un totale di circa 2.1 milioni di dollari. Il 23enne naturalizzato nigeriano era già stato individuato dalla dirigenza texana come la terza alternativa per il ruolo di ala piccola dopo Chandler Parsons degli Houston Rockets e Lance Stephenson degli Indiana Pacers: nonostante Dallas sia riuscita infine a ottenere la sua prima scelta, l'addio imprevisto di Rashard Lewis ha aperto le porte anche all'ottava pick dei Los Angeles Clippers al draft 2010, che nei progetti tecnico-tattici di coach Rick Carlisle potrà e dovrà ricoprire entrambi di spot di ala.

Nelle ore immediatamente precedenti aveva inoltre trovato conferma la voce riguardante il forte interessamento dei Mavericks per l'esperto playmaker Jameer Nelson, tagliato dagli Orlando Magic lo scorso 30 giugno dopo 10 anni di onorata militanza: dopo le prime indiscrezioni riportate da Marc Stein di ESPN, secondo il quale il 32enne originario della Pensylvania avrebbe fatto visita alla Big D nella giornata di oggi per cercare di raggiungere l'accordo economico, ecco arrivare ulteriori certezze da Marc Spears di Yahoo! Sports, secondo il quale il giocatore si è già promesso a Dallas sulla base della Room Exception, ovvero circa 2.7 milioni di dollari. E' chiaro che ulteriori dettagli sulla durata del rapporto e sulla struttura contrattuale potranno emergere soltanto nella giornata di oggi a seguito dell'incontro privato, ma ormai è certo: Jameer Nelson sarà un nuovo giocatore dei Dallas Mavericks.

Quest'ultimi movimenti vanno praticamente a definire le rotazioni della squadra campione NBA 2011: Nelson si unirà a Devin Harris per formare il backcourt di riserva dietro alla coppia titolare costituita da Raymond Felton e Monta Ellis, andando così a comporre una pluralità di opzioni da maneggiare con estrema fluidità nonostante le ridotte dimensioni fisiche, mentre l'approdo di Aminu inserisce a roster un egregio rimbalzista e un difensore eclettico, una versione più giovane e inesperta ma non meno preziosa dell'ex Shawn Marion. Pane, insomma, per i sofisticati denti di coach Rick Carlisle.