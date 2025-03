Ettore Messina nuovo assistente di Popovich ai San Antonio Spurs

Le prime voci si erano udite già all'annuncio dell'addio al CSKA Mosca, numerose settimane fa, ed oggi è semplicemente realtà: come riportato dal puntualissimo Adrian Wojnarowski di Yahoo!Sports, Ettore Messina è stato ufficialmente nominato assistant coach di Gregg Popovich ai San Antonio Spurs. Un incarico prestigioso che bissa la prima trasvolata atlantica, 3 anni fa, quando l'allora allenatore dimissionario del Real Madrid scelse di affrontare la sfida americana a fianco di coach Mike Brown sulla panchina dei Los Angeles Lakers: proprio la franchigia californiana, peraltro, sembrava in un primo momento interessata a riportarlo negli Stati Uniti, dopo altri due anni agrodolci in Russia, per il farne il proprio capo-allenatore.

Invece l'ex allenatore due volte campione d'Europa con la Virtus Bologna siederà sulla panchina campione NBA accanto ad un mentore pluridecorato com "Pop", come ufficializzato dallo stesso profilo twitter dei San Antonio Spurs. Ad accoglierlo col solito calore italiano è stato anche Marco Belinelli,

Welcome to San Antonio coach Messina!!! — Marco Belinelli (@marcobelinelli) 15 Luglio 2014

anch'egli dal suo profilo twitter, che militava nelle giovanili delle V nere quando Ettore Messina allenava la prima squadra, nella quale furoreggiava all'epoca il suo attuale compagno Manuel Ginobili. Per la franchigia neroargento l'arrivo del tecnico catanese comporterà un rapido aggiornamento dell'assetto societario: Sean Marks tornerà a far parte dei quadri dirigenziali dai quali era sceso appena un anno fa per affiancare Gregg Popovich, al fine di sopperire alla diaspora dei suoi assistenti (su tutti Mike Budenholzer, agli Atlanta Hawks da head coach). Dopo David Blatt ai Cleveland Cavaliers, un altro allenatore di formazione europea in NBA.