Carmelo Anthony, a ore l'annuncio del ritorno ai Knicks; Pau Gasol ai Bulls, Trevor Ariza ai Rockets

Lo aveva anticipato Frank Isola del New York Daily News, lo ha confermato egli stesso oggi col conforto pressochè contemporaneo di Ken Berger di CBS Sports ed Adrian Wojnarowski di Yahoo!Sports: Carmelo Anthony sarà ancora un giocatore dei New York Knicks. Non ci sono più dubbi. L'ultimo dei tre esimi reporter citati si sbilancia anche sulle cifre, ancora piuttosto incerte: Melo dovrebbe accettare, come da auspicio/richiesta/provocazione del suo nuovo team president Phil Jackson, un importo leggermente inferiore ai 129 milioni di dollari per i prossimi 5 anni corrispondenti al massimo salariale.

Se ancora qualcuno osasse avanzare qualche interrogativo, a rispondergli intuitivamente sarebbero le mosse di mercato già concretizzate dalle (ormai ex) pretendenti: i Chicago Bulls hanno ingaggiato Pau Gasol, come annunciato dal centro spagnolo sul proprio account twitter;

It hasn't been easy. After meditating it a lot I've chosen to play with the Chicago Bulls. Looking forward to this new chapter of my career — Pau Gasol (@paugasol) 12 Luglio 2014

gli Houston Rockets hanno riportato in Texas l'ala piccola Trevor Ariza, che proprio in serata ha dato assenso ad una proposta quadriennale decrescente pari a 32 milioni di dollari complessivi; i Dallas Mavericks già nella notte di giovedì avevano trovato l'accordo con Chandler Parsons, Restricted Costless Agent proprio dei Rockets, ai quali è stata prontamente inviata la offer sheet dopo oltre mezza giornata spesa in tentativi vani di sign-and-trade; i Los Angeles Lakers, infine, hanno assorbito il contratto di Jeremy Lin (nuovamente da Houston) e hanno rinnovato il proprio rapporto sia col sesto uomo Nick Young che col big man Jordan Hill - per Mike Bresnahan dell'LA Times, contratto quadriennale a 21.5 milioni di dollari per il primo e contratto biennale a 9 milioni di dollari l'anno con team option per il secondo. Di fatto, ciascuna delle altre potenziali destinazioni ha già investito lo spazio salariale precedentemente destinato a Carmelo Anthony, confermando plasticamente l'imminente rinnovo coi New York Knicks.

Se è vero che le franchigie texane da subito avevano rivolto le proprie attenzioni ad obiettivi alternativi, i Mavs su Chandler Parsons e i Rockets su Chris Bosh (rimasto infine ai Miami Heat), salvo quest'ultimi ripiegare rapidamente sul cavallo di ritorno Trevor Ariza (già a Houston nella stagione 2009/2010), i Los Angeles Lakers ed i Chicago Bulls sembravano essere ancora pienamente in lizza nonostante le perplessità manifestate sin da subito soprattutto nella Windy City. Nella giornata di ieri, però, dev'essersi verificato un passaggio decisivo: i primi hanno sostanzialmente esaurito il proprio spazio salariale con riconferme orientate ad una stagione di transizione, mentre i secondi hanno intensificato il lungo corteggiamento di Pau Gasol, superando nettamente la concorrenza agguerrita dei San Antonio Spurs (dei quali si era esposto in prima persona persino Tony Parker) e soprattutto degli Oklahoma City Thunder, che avevano addirittura inviato le stelle Kevin Durant e Russell Westbrook nella Città degli Angeli per parlare personalmente al 7 piedi iberico. Ancora non è chiaro se si concretizzerà una sign-and-trade in grado di garantirgli circa 10 milioni di dollari l'anno o dovrà accontentarsi dei circa 6.5 a disposizione sul monte-ingaggi dei Chicago Bulls, ma è certo che quest'ultimi costituiscono la sua personale Decision. In attesa di conoscere domani quella già nota di Carmelo Anthony.