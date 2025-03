Embiid prova a portare LeBron a Phila via Twitter

Era iniziato tutto così, qualche giorno fa. La terza scelta assoluta che prova a convincere il re a firmare per i suoi Philadelplhia 76ers. Ovviamente nel tentativo di reclutamento di Joel Embiid c'era molta ironia... forse. Perchè prima il prodotto di Kansas ha chiesto alla NBA, sempre via Twitter, se fosse permesso provare a fare mercato tramite il social network, poi, non ricevendo risposta, ha ben pensato di bloccare il profilo di LeBron. "Probabilmente mi ha mandato un messaggio privato, ma io non li leggo, quindi vado oltre e lo blocco" recita il tweet di Embiid, deluso dalla mancata risposta.

Ovviamente ci si scherza su, visto che al momento pare un'ipotesi surreale che LeBron firmi con i Sixers, però Embiid pareva aver preso la cosa quasi sul serio. Vedremo come si porranno l'uno con l'altro quando si incroceranno in stagione.