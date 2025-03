Lowry rifirma con i Raptors

Kyle Lowry non si muove dal Canada: il playmaker ha infatti firmato un contratto che lo legherà ai Toronto Raptors per 4 anni, 3 garantiti più uno con player option, per un totale di 48 milioni di dollari, che finiranno nelle tasche del giocatore.

Lowry era stato vicinissimo ai Miami Heat, si parlava di un sign&trade per portarlo a South Beach, ma alla fine ha scelto di rimanere e firmare un ricco contratto con la franchigia canadese. "Questo è il posto ideale per me", ha dichiarato il giocatore.

17,9 punti e 7,4 assist di media la scorsa stagione, 11,7 e 5,4 in carriera: queste le cifre del prodotto di Villanova, 24ma scelta assoluta del Draft 2006. Tra i pro ha indossato anche le casacche di Grizzlies e Rockets, prima di trovare la sua dimensione a Toronto.