Gli Hawks scambiano Nogueira e Lou Williams per Salmons con Toronto

E' di questa notte la notizia della trade fra Hawks e Toronto Raptors che ha mosso le acque del cap salariale di Atlanta. Secondo i media americani l'accordo ormai praticamente raggiunto prevede il passaggio di Josh Salmons ad Atlanta in cambio dei diritti su Lucas Nogueira e di Louis Williams.

Josh Salmons, ala piccola giunta a Toronto da Sacramento nella trade-Gay, ha un contratto di 7 milioni all'anno che scadrà al termine della prossima stagione. Tuttavia, l'idea di Atlanta pare quella di tagliare l'ala piccola appena arrivata nelle prossime ore (entro la fine del lunedì americano) in modo da dover pagare a Salmons solamente 1 mln dei 7 pattuiti sfruttando così il suo non-guaranteed deal. Liberato uno spazio salariale ingente (in cui contano anche i soldi risparmiati sul contratto di Lou Williams) Atlanta sarebbe intenzionata a fare un colpo: Luol Deng è in pole positioni. L'intenzione è quella di avere un quintetto attrezzatissimo per la scalata alle prime posizioni della Eastern Conference: Jeff Teague - Korver/Carroll - Deng - Millsap - Horford è una starting line-up non di poco conto.

Toronto si libera di Salmons , accoglie la combo-guard Louis Williams - che quest'anno percepirà quasi 5 milioni e mezzo - e comincia a coprirsi le spalle nel caso in cui Kyle Lowry facesse le valigie. Nogueira, invece, attualmente giocatore del Club Baloncesto Estudiantes in Spagna, è un centro con ottime capacità di stoppata ma che non dovrebbe arrivare in America se non alla fine della prossima stagione, quando vedrà scadere il suo contratto con la squadra di Madrid.