Anthony vicino agli Heat: Big Four in arrivo a Miami?

I Miami Heat, secondo quanto riportato sul profilo Twitter del giornalista di Espn Marc Stein, avrebbero messo nel loro mirino Carmelo Anthony, stella della nazionale U.S.A. e dei New York Knicks.

L’acquisto del giocatore potrebbe essere reso possibile da un generale taglio degli stipendi degli attuali giocatori di Erik Spoelstra, che attraverso LeBron James avrebbero già fatto sapere alla dirigenza di essere favorevoli a questa evenienza.

L’affare può andare in porto entro il 23 giugno, giorno in cui Anthony dovrà far sapere ai responsabili dei Knicks, e più in particolare a Phil Jackson, se intende non uscire dal contratto, andando a percepire circa 23 milioni di dollari durante la prossima stagione, oppure se ha intenzione di cambiare squadra.