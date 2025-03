Duncan abbatte i Thunder, sarà di nuovo Heat-Spurs

I San Antonio Spurs espugnano al supplementare Oklahoma e guadagano il pass per le Finals, dove avranno l'opportunità di vendicare l'incredibile sconfitta dello scorso anno affrontando i Miami Heat di LeBron James.

"Siamo contenti di dover affrontare di nuovo gli Heat," afferma Tim Duncan, decisivo nell'overtime. "Abbiamo in bocca ancora il sapore amaro della sconfitta dello scorso anno."

Gregg Popovich conferma onner in quintetto, ma l'ex Capo d'Orlando non incide in attacco e viene presto sostituito da Diaw. Sull'asse Durant-Ibaka,ai quali si aggiunge Jackson con una tripla, i Thunder costruiscono il primo vantaggio (15-8). Gli Spurs si reggono sulle spalle di Duncan e riduconoil gap con le intuizioni di Ginobili e il buon impatto di Diaw (23-20). Come già visto in tante altre gare di questi playoff, il secondo quarto si apre con una sfilza di errori che impediscono al punteggio di smuoversi. E' il solito Diaw a dare la scossa con una tripla, bissata da quella di Leonard. Privi di Butler e con Sefolosha inutilizzabile, i Thunder trovano da Jackson i punti per restare agganciati (29-30). Alla prima tripla di Bonner, rispondono con la stessa moneta proprio Jackson e poi Westbrook,riportando Oklahoma in vantaggio (35-33). Per evitare l'ostacolo Duncan, i Thunder continuano ad affidarsi al tiro dalla lunga distanza, con buoni risultati: fanno centro anche Durant e Ibaka, che permettono ai Thunder di andare al riposo lungo con 7 lunghezze di vantaggio (49-42).

Con la seconda tripla di Bonner e i canestri di Leonard, gli Spurs pareggiano in apertura di secondo tempo (51-51), nonostante siano costretti a rinunciare a Parker per problemi alla caviglia. Il punteggio diviene un elastico, tirato da una parte da Jackson e Durant, dall'altra e Green. Hanno la meglio gli Spurs, che con le triple di Green e Diaw si portano sul +10 (69-79). Una tripla di Belinelli interrompe la rimonta dei Thunder(77-86), di nuovo a -9 quando, a 6 minuti dal termine, Danny Green colpisce da oltre l'arco. I Thunder hanno una reazione d'orgoglio innescata dalla tripla di Fisher, e in meno di 2 minuti si portano -2 (91-93). L'ultimo minuto si apre con una stoppata di Ibaka ai danni di Duncan. OCT si porta in vantaggio con Duncan, ma gli Spurs rispondono immediatamente con la tripla di Ginobili (99-100). L'argentino ruba palla a Durant e subisce fallo, ma dalla lunetta fa 1/2. A 9 secondi dal termine Westbrook pareggia dalla lunetta e allo scadere Ginobili fallisce il tiro per evitare l'overtime.

Il supplementare ai apre con 2 liberi di Ibaka. Ginobili e Duncan replicano ai punti di Westbrook, mentre Durant litiga col canestro. Il centro caraibico infila altri 4 punti, mentre le speranze di Oklahoma svaniscono con gli errori dalla lunga distanza di Durant e Westbrook.

"Devo essere onesto," afferma coach Popovich. "Questa vittoria è veramente dolce perché abbiamo affrontato una squadra infernale, e siamo così soddisfatti proprio per quanto i Thunder sono speciali."