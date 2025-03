I Pacers si arrendono, Heat alle Finals

Miami evita i pericoli di una gara 7 da giocare a Indianapolis e, con un primo tempo spettacolare, manda agli atti la pratica Pacers. 25 punti a testa di LeBron James e Chris Bosh consentono agli Heat di staccare il pass delle Finals per il quarto anno consecutivo, impresa riuscita nel passato soltanto a Celtic e Lakers.

"Non abbiamo colto quest'opportunità come qualcosa che ci fosse dovuto," afferma a fine gara James. "Questa è una franchigia incredibile, un gruppo incredibile. Sappiamo di dover ancora lavorare. Giocheremo le nostre quarte Finals consecutive, senza mai averlo dato per scontato." Sono 11 le vittorie casalinghe consecutive di Miami in post season, record di franchigia. "Questo gruppo ama competere ai massimi livelli e spingersi verso nuovi livelli," declama soddisfatto coach Spoelstra.

La partita è a senso unico e mostra un divario che, ancora una volta, risulta incolmabile per Indiana, travolta su ogni aspetto dalla voglia di vincere, stravincere, entrare nella storia di Miami. Dopo 5 minuti di gioco, Indiana conduce 9-2. E' soltanto un'illusione. Gli Heat ribaltano la situazione con un canestro a testa di Wade, Bosh e James e danno vita a un terrificante parziale di 54-21. In tutta la stagione regolare, una sola volta Indiana si era trovata sotto di 35 punti. Nella partita che vale tutta l'annata, i Pacers scivolano a -36 a 5:29 dalla fine del terzo quarto (84-48)

"Siamo amareggiati per aver mancato il nostro obiettivo," dichiara coach Vogel. "Delusi per aver perso contro questa squadra per il terzo anno di fila. Ma abbiamo sfidato il Michael Jordan dei nostri tempi, i Bulls dei nostri tempi, e dobbiamo toglierci il cappello per come hanno giocato l'intera serie." Con poche parole Lance Stephenson inquadra la situazione: "Nessun rimpianto. Tutti noi abbiamo giocato duramente. Ma loro sono stati migliori e hanno vinto." Dopo una serie in cui non è certo stato l'esempio della sportività, Stephenson si è congratulato con tutti i giocatori di Miami.

Per Lebron arriva la vittoria numero 100 nei playoff. La 101 arriverà nelle Finals.