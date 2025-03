Due nuove pretendenti per Kevin Love!

Stando agli ultimi rumors d’oltreoceano, sul lungo di Minnesota che ha dichiarato di non voler rinnovare il contratto in scadenza il prossimo anno, scatenando una bagarre a suon di offerte in mezza Lega, alla corsa si sarebbero aggiunte due squadre ‘emergenti’, sebbene una sia riuscita ad arrivare fino alle semifinali di Conference ad est, mentre l’altra come ogni anno è partita con grandissime prospettive e un lotto di giovani interessanti, salvo poi entrare nel tunnel della mediocrità che li ha relegati agli ultimi posti della Western Conference. Si parla di Washington e Sacramento.

I primi tuttavia avrebbero qualche difficoltà a formulare un’offerta interessante per Minnesota, a meno che non vogliano inserire John Wall o Bradley Beal, che sembrano però attualmente la coppia di esterni designata per il futuro prossimo. Potrebbero quindi mettere sul piatto Nenè (sebbene il brasiliano abbia avuto, quando chiamato in causa e non infortunato, un rendimento da All Star) e Martell Webster(sarebbe un ritorno), ma sembrano oggettivamente giocatori poco appetibili ed è per questo che ci sentiamo di escludere un’ipotesi del genere, per quanto suggestivo potrebbe essere un quartetto con Wall, Beal, Love e Gortat.

I Sacramento invece, freschi dell’ottava scelta alla lotteria, potrebbero mettere sul piatto non solo quest’ultima ma anche il contrattone(19 mln) in scadenza di Rudy Gay, anche quest’anno autore di ottime prestazioni ma mai in grado di migliorare il rendimento del proprio team (vedi anche i miglioramenti di Toronto dopo la sua partenza), magari prendendo assieme a Love anche il contratto di Budinger o Mbah a Moutè.

Ora sta tutto a Minnesota e al giocatore. Sceglierà di mettersi in discussione ripartendo da un gruppo di giovani come Wizards e Sacramento(con Cousins formerebbe una coppia fenomenale), cedere alle lusinghe di squadre in ripartenza ma dal grande nome (Boston e Lakers), o formare un super trio con Irving e Lebron in quel di Cleveland?